Estevan Bolea: "Vamos a tener que volver al brasero ¿Esta es la calidad de vida que nos ofrecen?"

Hablar de energía, cambio climático o recursos hídricos con la premio Internacional en ingeniería 2018, María Teresa Estevan Bolea, resulta no sólo agradable, sino ilustrativo y enriquecedor ante el bombardeo constante de disparates energéticos que estamos viendo estos días. Mientras sufrimos el vertiginoso incremento de precios de la luz, el gas, la cesta de la compra y absolutamente todo; mientras tenemos que seguir soportando altos impuestos, el pago del chantaje climático con los derechos de emisión de CO2, y las lecciones, escuchar las lecciones morales de Pedro Sánchez y Teresa Ribera imponiéndonos el "ahorro energético" con medidas "inútiles", es sangrante. Así lo comenta en conversación con Libre Mercado María Teresa Estevan Bolea.

Esta especialista de cabecera de Libertad Digital en asuntos energéticos, que lo ha sido absolutamente todo en el sector industrial en España, hace balance de las medidas aprobadas por el Gobierno en agosto y de las que ha presumido este mismo miércoles la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno Teresa Ribera.

Lo primero que recordaba que entre las subvenciones a las renovables, la compensación a las gasistas por "la excepción ibérica", los impuestos y los derechos de emisión de CO2, "se va el 50% de lo que pagamos por el recibo de la luz".

Esto, unido a los disparados precios de la energía que estamos pagando, hace que los que de verdad sepan de ahorro energético seamos los españoles. Recordaba Estevan Bolea que "en España es muy difícil afrontar la subida de precios de la energía. Los sueldos son muy bajos y la gente no puede pagar la factura. Hay gente que está comiendo la mitad de lo que comía, y que come de bocadillo para no tener que cocinar ni encender la vitrocerámica. ¿Qué clase de plan de contingencia quieren hacer? Esas medidas no sirven para nada, no tienen impacto en el ahorro energético, pero en cambio hunden a la industria".

Precisamente Estevan Bolea ha sido una de las grandes figuras de la ingeniería española que más han insistido en los grandes problemas que atraviesa la industria en España. Unos problemas que con los altos precios de la energía se han agravado mucho: "la industria española se está yendo al traste por los precios de la energía".

Vamos a pasar frío

Para Bolea todo lo que tiene que ver con las medidas de ahorro energético anunciadas por el Gobierno o el plan de contingencia "¿Qué van a hacer nos van a poner un vigilante en cada vivienda? ¿Sólo en las viviendas que tengan calefacción por gas?", se preguntaba.

El problema, para Estevan Bolea, es que las medidas anunciadas son inútiles desde el punto de vista del ahorro energético, y por otro lado denotan un importante desconocimiento de los problemas que atraviesan los españoles. "Ese decreto no va a tener ninguna eficacia, absolutamente ninguna", pronosticaba.

"¿Qué vamos a pasar frío? ¡Claro que vamos a pasar frío! Pero no porque nos corten el gas, sino porque no vamos a poder poner la calefacción porque no vamos a poder pagarla." En este sentido se lamentaba, "¿esa es la calidad de vida que nos ofrecen? Vamos a tener que volver a la mantita y el brasero".

Después de lamentar que hay muchas cosas que se pueden hacer para garantizar suministro y ahorrar energía, pero "cosas serias, como aumentar los bombeos y llenar los pantanos con el agua sobrante. Eso sí es acumular energía. Y se puede hacer por las noches cuando sobre energía eólica, por ejemplo. Pero aquí medidas serias ni se plantean".

En vez de eso se sacan unas medidas de la manga cuando "todos los españoles estamos haciendo unos esfuerzos inmensos para ahorrar energía pero porque no la podemos pagar. La gente no enciende luces, no pone el aire acondicionado, no utiliza las cocinas. Es de angustia y una pena todo lo que estamos escuchando".

El problema de las renovables

En cuanto al empeño por las energías renovables, Estevan Bolea, muy crítica con Angela Merkel por el suicidio nuclear al que ha llevado a Alemania, analizaba el empeño por las energías renovables del Gobierno: "el gran problema de las renovables son lasa horas. Un año tiene 8.760 horas. Pero las centrales solares sólo operan unas 1900 horas al año. Las eólicas 2500 horas". Es decir que hace falta otro tipo de energía de respaldo.

En opinión de esta especialista, "es inevitable tener otras fuentes de generación eléctrica y lo que se va a imponer en el mundo son las pequeñas centrales modulares nucleares. Esa es la solución, una energía limpia, barata y segura. A ver si se enteran de una vez. "