"Entre la primera semana de agosto y la segunda se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país". Así de orgullosa se mostraba la Ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, desde Menorca, donde ha hecho balance de la primera semana de aplicación del Real Decreto de ahorro energético. El plan, que pretende cumplir con el compromiso adquirido con la Comisión Europea de reducir el consumo en España en un 7%, está siendo un éxito para el ejecutivo.

Ribera atribuye este descenso a "la mayor sensibilidad de hogares y empresas" con la situación actual y ante "el chantaje energético de Putin" y por eso ha querido agradecer a los españoles su colaboración voluntaria. Según sus palabras "la tendencia es clara por el entendimiento (de las medidas del Gobierno), de solidaridad y de esfuerzo". Y es que el Ejecutivo ha insistido en destacar que lo importante es la "solidaridad con Europa" como ha destacado la vicepresidenta tercera desde las Islas Baleares.

La vicepresidenta tercera ha obviado en su análisis lo que puede ser la razón a la que atribuir un porcentaje mayor de ese descenso del consumo: la caída de las temperaturas entre una semana y otra, que obviamente tiene por sí misma una incidencia directa en el consumo.

Del mismo modo, Ribera tampoco ha mencionado en su intervención lo que antes han utilizado otros miembros del Gobierno, como el presidente Pedro Sánchez, apelando también al ahorro económico que va a suponer a los españoles subir el termostato del aire acondicionado.

De hecho previendo unas medidas aún más duras en el mes de septiembre, cuando el Ejecutivo tiene previsto aprobar su Plan de Contingencia, la ministra Ribera ha querido enviar un mensaje tranquilizador a la sociedad. Afirma que los hogares tienen una capacidad de ahorro importante gracias a las directrices que está tratando de divulgar el Gobierno sobre autoconsumo, rehabilitación de edificios, el cambio de las calderas pero "sin introducir limitaciones obligatorias que serían muy difíciles de vigilar". Así ha dicho que no contemplan restricciones "ni en la industria ni en los hogares".

La Excepción Ibérica es "eficaz"

También ha aprovechado la ocasión para hacer balance de la llamada Excepción Ibérica, que limita el precio del gas para que no influya negativamente en la factura de la electricidad. Una medida que entró en vigor el pasado 15 de junio no sin polémica puesto que durante los primeros días de aplicación, se produjo una ola de calor "atípica" decía el Gobierno sorprendido, que hizo que se disparara la demanda eléctrica y subieran los precios. Por lo que no se apreciaba rebaja alguna. No obstante, ahora Teresa Ribera ha querido enorgullecerse de una de las medidas estrella de su gabinete –que afectaba sólo a España y Portugal– y que tardó tres meses en poner en marcha porque no conseguía el beneplácito de la Comisión Europea.

Según la ministra en estos dos meses de aplicación del mecanismo "España se ha ahorrado 1.380 millones de euros". Un ahorro de "aproximadamente 22 millones de euros al día" ha destacado al tiempo que recordaba que de ese ahorro se han beneficiado las empresas y las familias. Pero también ha querido comparar lo que pagamos ahora en el mercado mayorista en España con los países de nuestro entorno. En estos dos meses el precio se ha ubicado entorno a los 143 euros el megavatio hora frente al coste medio de la electricidad "en el mercado mayorista en Francia que ha sido de 378 euros/MWh, en Italia de 422 y en Alemania 319 euros".

Y no ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra el principal partido de la oposición. "No vale hablar de medidas de dentro de veinte o treinta años y no vale mirar al pasado y criticar siempre" ha reprochado al PP y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por lo que ha pedido soluciones concretas "para los problemas que vamos encontrando por el camino".