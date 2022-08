El invierno demográfico de "grado siberiano" que afecta a España: "Dejará de haber niños y jóvenes"

La España, y en gran medida el Occidente, de dentro de no muchas décadas va a ser un páramo en el que sólo vivirán personas mayores y no habrá apenas jóvenes. Este oscuro vaticinio será el futuro de gran parte de los países desarrollados si no se remedia y se da la vuelta a lo que se conoce como invierno demográfico.

El director general de la Fundación Renacimiento Demográfico y experto en demografía, Alejandro Macarrón, comentó en el programa Sin Complejos de esRadio las claves de la caída de la natalidad en España que afecta incluso a la Casa Real. Advirtió nada más comenzar la entrevista: "para decir lo que yo digo no hace falta ser muy experto. Si no nacen niños nos vamos al garete. Es una circunstancia tan primaria pero tan irrefutable que cuesta creer que no sea un temor generalizado".

En este sentido, Macarrón advirtió que España afronta un "invierno demográfico de grado siberiano" y que "si seguimos así la sociedad quedará superenvejecida porque dejará de haber niños y jóvenes". El demógrafo destacó que es algo que "ya está pasando" y que eso implica que "lógicamente el pueblo español va menguando". Piensa que "otra cosa es que se pueda reemplazar o no con inmigrantes" algo que "no ha funcionado perfectamente en ningún lado y que es complicado que se reemplace perfectamente". "Por tanto, las perspectivas son muy malas", añadió.

Los marroquíes triplican la tasa de natalidad

Alejando Macarrón contó que actualmente en España "estamos en torno a 1,2 hijos por mujer y eso significa que cada nueva generación es un 45% menos numerosa que la anterior". "Casi se reduce a la mitad y si comparamos con la Transición hemos perdido más de la mitad de nacimientos totales y de madres españolas dos terceras partes".

El director general de la Fundación Renacimiento Demográfico dijo que la llegada masiva de inmigración "no suple suficientemente el envejecimiento de la sociedad" porque "esa falta de jóvenes no se detiene". "Va más lento y se pospone porque los inmigrantes que vienen ahora jóvenes envejecerán y también cobrarán pensión. Es pan para hoy y hambre para mañana".

Sin embargo, sí destacó que respecto a la tasa de los españoles nativos es muy parecida a la de los inmigrantes "europeos occidentales" y que en el otro extremo están "los musulmanes y/o africanos, que en un 90% coinciden las dos comunidades y un 70% son marroquíes". Los inmigrantes que provienen de Marruecos "están en más de 3 hijos por mujer. Entre 3 y 4. Más o menos el triple de la de los españoles. Es una fecundidad positiva que les da para un crecimiento de la población propia importante y en términos relativos es el triple".

Baja natalidad hasta en la Casa Real

El experto en demografía dijo que las circunstancias económicas no sirven para explicar el fenómeno de la baja natalidad. "Hace tres o cuatro años, antes del Covid, llevábamos cuatro o cinco años creciendo económicamente y la natalidad caía incluso más que ahora". "Los problemas económicos que hay son reales y malos y ayudar no parece que ayuden. Pero, uno ve que no hay diferencia entre momentos de prosperidad y de dificultad, entre países mega ricos como Singapur, Luxemburgo o Suiza y España", apuntó.

"Nosotros nos quejamos de que los sueldos españoles son bajos y de la alta precariedad y te vas a países donde no pasa nada de eso y están igual que nosotros y luego uno se va a las clases altas y lo mismo. Compara las quince ciudades españolas con más paro y las quince con menos paro y no hay diferencia ninguna, quizá un poquito más de fecundidad en las con más paro pero, no es significativo. Es igual de baja", reflexionó.

En este punto, el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico contó que el descenso de la natalidad llega hasta la Familia Real. "Han tenido en las últimas cuatro o cinco generaciones unas caídas de hijos por mujer tremendos. Alfonso XIII tuvo siete hijos dentro del matrimonio; su hijo, Don Juan, tuvo cuatro; Juan Carlos I, tres; Felipe VI ha tenido dos y a este paso Leonor tendrá uno y luego habrá que recurrir a algún pariente. Se comportan parecido al de sus sociedades", reflexionó.

"Por simplificar, se puede hablar de causas o bien culturales o bien económicas. Hemos dicho que las económicas no son las fundamentales por tanto tienen que ser las culturales o de valores", resumió Alejandro Macarrón. El director general de la Fundación Renacimiento Demográfico se preguntó: "¿Qué cosas han pasado en los últimos cien años? Porque esto viene de lejos pero, sobre todo, de los último 30, 40 o 50 años".

Aseguró que en estos años "ha habido una pérdida muy intensa de valores religiosos, que en Europa eran pro natalidad y pro familia, y una desvalorización de la maternidad y la paternidad". "Antes unos padres de muchos hijos tenían prestigio social y ahora se les llama conejos y los jóvenes de hoy no tienen esa presión", apuntó.

Macarrón dijo también que "ahora casi todo el mundo va a la universidad y eso pospone el comienzo del ciclo reproductivo" y también tiene que ver "la incorporación de la mujer al mundo laboral" que "es irreversible". "Ahora bien, si eso conlleva no tener niños pues en el futuro no habrá ni mujeres ni hombres porque no habrá nadie. Tenemos que rehacer el modelo de sociedad que nos hemos hecho para recuperar la natalidad", advirtió.

La importancia de la ruptura familiar

La situación de invierno demográfico a la que se enfrentan las sociedades occidentales parece irreversible y para Alejandro Macarrón hay otra cuestión que también "es muy importante". Ese es "el tema religioso". Cree que "en la ética fundamental de la sociedad estaban esos valores que eran pronatalidad" y que "es fundamental formar familias estables".

"La ruptura familiar es devastadora y casi nadie habla de ella. Ahora la mitad de la gente en España no se casa nunca y de los que se casan más o menos se separan la mitad. Son tasas espeluznantes y muy dolorosas para los niños afectados que tiene un efecto muy importante", explicó Alejandro Macarrón.

Algunas administraciones están intentando reconducir la situación y "empieza a haber planes de natalidad". Sin embargo, para el demógrafo también es un problema porque "se da más premio a las familias monoparentales sólo por serlo". Creo que eso "no tiene sentido" porque "no se puede de saque fomentar esa situación porque esas familias tienen menos niños que la media. En los planes de natalidad que han salido recientemente sale eso".

"Parece que es cosa de otros pero es cosa de todos" dijo Alejandro Macarrón que cree que "esto no es solo un problema colectivo, es un problema individual de las personas por la soledad que se está generando". "Esto no es un tema sólo de pensiones, hay un empobrecimiento afectivo por la falta de niños y por la ruptura familiar que es la epidemia de soledad", añadió el experto. Contó que "se ha multiplicado por seis el porcentaje de españoles que viven solos en los últimos 50 años". Y es algo que no sucede únicamente en España. "En todo Occidente es igual", advirtió.

El día de la marmota

Alejandro Macarrón también comentó la situación en la que se encuentra la Fundación Renacimiento Demográfico que "posiblemente no va a seguir por falta de donantes". "Nos aplauden pero no nos dan dinero y no tenemos subvenciones". Dijo que sus advertencias con como "el día de la marmota. Al final van pasando los años, cada vez vamos peor pero no se hace nada en este tema".

Dijo que "las administraciones públicas y los políticos tienen más responsabilidad que nadie pero la sociedad civil existe y las empresas hoy día están todo el día hablando de sostenibilidad. ¿Qué hay más insostenible que el que no se tengan niños? Vaya a los programas de responsabilidad social empresarial y todo ese rollo y si encuentra algo de natalidad me alegrará el día. Eso cuenta".