¡Las crisis son origen de grandes oportunidades de inversión!

En medio de una marejada de inflación y descoordinación económica como pocas generaciones presentes han vivido, no pocas oportunidades de inversión se le presentan al inversor value que realiza su selección de acciones basándose en los fundamentales de las compañías, de los sectores y del entorno económico en el que se mueve.

El año pasado por estas fechas se veían venir tiempos complicados por una inflación que para muchos venía para quedarse y que nos arrastraría a una larga travesía por el desierto. Nouriel Roubini, Michael Burry o Ray Dalio nos advertían de repuntes de inflación a niveles alarmantes. A ese problema, había que sumar que el mercado bursátil norteamericano estaba muy recalentado y que las expectativas económicas estaban empeorando. Por todo lo anterior, se esperaban subidas de tipos de interés y muchos inversores bajistas se posicionaron cortos del bono americano y del S&P 500.

Sin haberse producido el descalabro que habían pronosticado estos analistas, es indudable que desde el tercer trimestre del año pasado se han sucedido una serie de fenómenos indicativos del cambio de ciclo en la economía estadounidense. Así pues, en EEUU los tipos de interés se han casi duplicado, con un coste de hipotecas hoy por encima del 5% y un rendimiento del bono americano (a 1 mes) del 2,5% (a principios de abril de este año estaba al 0.18%). Por su parte, el S&P 500 ha caído cerca del 17% en lo que va de año mientras que las grandes firmas de referencia englobadas en las FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) se han devaluado muy significativamente. En general las bolsas mundiales han registrado cuantiosas pérdidas.

Un análisis más frío y certero de la realidad llevó a inversores como los antes citados a no comprar el relato de que la inflación fuera a ser un fenómeno pasajero, que la transición energética iba a ser suave y que el futuro de toda la producción de energía estaba en las renovables. Pensar que la vieja economía "sucia" (carbón, gas, petróleo) iba a desaparecer de un día para otro sin generar tensiones estructurales en la economía, cuando aún no existe una alternativa real eficiente, era señal del clásico wishful thinking de la clase política y periodística. La realidad es así de tozuda y le ha dado una bofetada a los planes energéticos nacionales en el trasero de los ciudadanos.

En medio de fuertes caídas en la cotización de los mercados en este último año, han sabido batir sobradamente al mercado aquellos analistas e inversores que, con cabeza fría, se fijaron en los fundamentales y se posicionaron en materias primas o energía. El éxito ha acompañado el buen trabajo analítico de estos gestores que no se dejaron arrastrar por los cantos de sirena, entre los que encontramos en España fondos value como AzValor o Cobas AM. Las dos gestoras llevan acumuladas rentabilidades que superan los dos dígitos en ese mismo período.

Lo siguiente que cabe preguntarse es qué nos deparará el futuro a partir de este momento. Estamos ante otro final de año apasionante, en el que el problema energético se está incluso agravando por las tensiones bélicas entre Ucrania y Rusia, así como por la agresividad de las sanciones y contrasanciones entre todas las partes involucradas. Europa puede acabar parcialmente desabastecida de energía por culpa de esta situación, mientras que EEUU se asoma al abismo de la estanflación. El próximo 25 de octubre arranca una nueva edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA en la que el conocimiento de la realidad económica y de los fundamentales de la inversión seguirá siendo clave para que sus estudiantes aprendan a sacar partido del entorno macroeconómico inflacionario que nos asola.

