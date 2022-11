Rehabilitadores y alcohólicos piden la inmediata retirada de la última campaña del Gobierno: "Es una falta de respeto"

Las campañas publicitarias del Gobierno siguen sumando polémicas. Sin embargo, éstas ya no se circunscriben al ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero. En plena escalada de los precios de luz y gas, el Ejecutivo ha puesto en marcha una demencial campaña en la que hace una parodia de las tradicionales reuniones de Alcohólicos Anónimos para tildar a los consumidores de "derrochólicos", algo que no ha gustado ni al conjunto de los ciudadanos, que creen que los que deberían recortar gastos son los políticos, ni a aquellos que sufren una adicción y que no entienden cómo el Gobierno puede mofarse de una enfermedad que arruina la vida de mucha gente.

Porque #TodosSomosDerrochólicos, necesitamos ayudas para que, juntos, dejemos de malgastar energía ✅ Con subvenciones para el autoconsumo y la rehabilitación de edificios

✅ Con consejos para el ahorro ¡En https://t.co/r0xGh64lJr! pic.twitter.com/8n8qybGO3t — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) November 4, 2022

"Es una falta de respeto y es banalizar las adicciones, cuando hay decenas de miles de personas que fallecen como consecuencia de ellas y cientos de miles que las sufren, directa o indirectamente", denuncian estos últimos. Alcohólicos Anónimos, como organización, no entra en controversias: "Nuestro objetivo es recuperarnos para poder ayudar a otros a recuperarse". Sin embargo, a título personal, son muchos los que se han sentido ofendidos por una campaña que "parece una parodia de José Mota" y que, a su juicio, es totalmente innecesaria: "La campaña para reducir el consumo ya la tienen hecha con los precios que tiene la energía".

¿Por qué no parodian a otros colectivos?

Prestigiosos médicos que contribuyen a su rehabilitación se suman a la crítica. "Es una barbaridad. Han tenido la sensibilidad en el trasero. No sé si lo podían haber hecho peor, pero me cuesta pensarlo", denuncia Gabriel Rubio, jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. El doctor está convencido de que jamás se hubieran atrevido a parodiar a ningún otro colectivo. "Lo hacen con Alcohólicos Anónimos, porque saben que ellos no son de protestar, pero es una falta de respeto a una asociación de ayuda mutua que está a punto de cumplir 100 años y que no representa ninguno de los valores que quieren poner de manifiesto".

A su juicio, una campaña "carente de sensibilidad" como ésta solo puede haberla hecho alguien que desconoce por completo el significado de Alcohólicos Anónimos y lo que supone su recuperación. "Es una broma de mal gusto y refleja una falta de información, porque si tienes la información y te ríes de esa forma es que eres mala gente".

Exigen su retirada

Aferrándose a los mismos argumentos, UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ya ha exigido al Gobierno la inmediata retirada de la campaña. "No se puede trivializar la situación personal y social de las personas que tienen una adicción", insiste su presidente, Luciano Poyato, que pide al ministerio de Transición Ecológica que actúe con "responsabilidad" para no alimentar los estigmas que ya recaen sobre ellas.

Cada año, UNAD atiende a más de 38.000 personas con adicciones en toda España. También brinda su apoyo a las familias, de quien, según dicen, también parece haberse olvidado el Ejecutivo, ya que están convencidos de que esta "desafortunada" campaña "no solo hiere a la persona que consume, sino también a su entorno familiar y social más cercano".