Las CCAA con menos médicos en Atención Primaria están gobernadas por el PSOE

Los problemas para reclutar a un mayor número de médicos en la modalidad de Atención Primaria no son cosa de Madrid, sino de todo nuestro país. Cada vez hay menos profesionales de la salud que escogen dicha especialidad, lo que genera una creciente escasez en dicho segmento del mercado laboral. Y, si analizamos los datos que ha facilitado el propio gobierno de Pedro Sánchez, encontramos que las comunidades gobernadas por el PSOE tienen indicadores mucho más negativos en lo tocante a su movilización de profesionales para esta vertiente del sistema sanitario.

No hay que olvidar que el ministerio de Sanidad publicó recientemente un estudio titulado Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos que evalúa la situación esperada para el periodo 2021-2035 y encuentra que "la atención primaria se configura como un problema esencial para el Sistema Nacional de Salud (…). Los médicos formados huyen hacia urgencias y hacia la red privada. Para cubrir las plazas que no se consigue ocupar no basta con convocar más plazas u homologar más títulos extranjeros, es preciso un plan de incentivos".

Este trabajo es el quinto de estas características encargado por el ministerio de Sanidad, pese a lo cual no se ha producido ningún cambio de política por parte del gobierno de PSOE y Podemos. Esta actitud resulta aún más flagrante si tenemos en cuenta que ha sido precisamente la Comunidad de Madrid la que más ha venido insistiendo en esta cuestión durante las reuniones de la comisión del ramo. El resultado de la pasividad del Ejecutivo ha hecho que, entre 2018 y 2021, bajo gobierno de Pedro Sánchez, la contratación de especialidades haya experimentado un descenso del 2,14% en Atención Primaria, frente a la subida del 6% que se ha dado en el total de médicos especialistas incorporados por el Sistema Nacional de Salud.

Dicho informe, elaborado por las profesoras Patricia Barber y Beatriz González, docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pone de manifiesto que Madrid no presenta, ni por asomo, las peores cifras en ninguno de los indicadores de referencia. De hecho, muchas de las comunidades que figuran a la cola en estos listados están en manos del PSOE y Podemos. A saber:

- Cuando se mide el número de médicos en relación con la población de cada región, los territorios con una menor cifra de facultativos per cápita son autonomías gobernadas por la izquierda: Baleares, con 275,9 por cada 100.000 habitantes, y Canarias, con 282,2.

- Si nos fijamos en los datos de médicos de familia por habitante, el ratio más bajo es el de 58,1 por cada 100.000 habitantes que se anota Baleares, seguido de 59,3 en Andalucía y 81,9 en Castilla-La Mancha.

- Si calculamos el número de pacientes (según tarjetas sanitarias) asignados a cada médico de Atención Primaria, vemos que los datos más altos son los de Baleares (1.805), Extremadura (1.113) y Aragón (1.173).

Emerge, pues, un patrón muy claro: los peores resultados en lo tocante al número de médicos asignados a la Atención Primaria se dan en las comunidades que gobierna la izquierda. Sucede lo mismo que con las listas de espera, que también son más abultadas allí donde el poder autonómico depende del PSOE y sus socios. La única salvedad sería el mal resultado de Andalucía en la clasificación de medicos de familia por habitante, si bien conviene recordar que el PSOE estuvo al mando de la comunidad por cuarenta años y apenas ahora ha empezado a consolidarse un gobierno alternativo del PP.