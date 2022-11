Berkeley sigue intentando reactivar el proyecto para extraer uranio en Salamanca. Tras el no del Gobierno en 2021 a un proyecto que llevaba diez años sobre la mesa, la compañía australiana avanzó que seguiría intentando por otras vías abrir la mina de Retortillo.

Este viernes, ha anunciado el envío de una notificación por escrito de una disputa de inversión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de "buscar negociaciones rápidas para una solución amistosa de conformidad con el artículo 26.1 del TCE".

Si el diálogo que quieren abrir con el Ejecutivo no fructifica -cabe recordar que la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 prohíbe expresamente la extracción de uranio-, la empresa abre la puerta a iniciar un arbitraje internacional contra el Gobierno.

Los planes de Berkeley se cayeron en 2021 tras un informe desfavorable de la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo que realizó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Desde la empresa, sin embargo, sostienen que la denegación de la solicitud de construcción no es legal y que el Ministerio de Teresa Ribera no siguió después "el procedimiento legalmente establecido". Aducen que el ministerio no ha tenido en cuenta el Informe de Mejora del proyecto que emitieron ni lo envió al Consejo de Seguridad Nuclear.

La compañía sostiene, comparando expedientes de otras instalaciones similares que ha habido en España (Saelices el Chico en Salamanca, La Haba en Badajoz) que se les ha exigido información que no se corresponde con el marco normativo y los criterios aplicados en otros procesos para instalaciones radiactivas similares. Sobre el "no" que les dio en su día el Consejo de Seguridad Nuclear, y en lo que se basó el Gobierno para su rechazo final, señalan que actuó de forma "discriminatoria y arbitraria".

Subida en bolsa

El proyecto Retortillo en Salamanca ha recibido más de 120 permisos, incluidos nueve del CSN, en la década que lleva en marcha. Desde la compañía, insisten en que es "una oportunidad de cubrir con autoabastecimiento una producción que genera el 21% de la electricidad en España", en alusión al parque nuclear español.

Berkeley Energía se ha disparado en torno a un 14% en Bolsa tras conocerse la noticia. La empresa, que recientemente nombró un Comité Asesor para el directorio de su filial española compuesto por Rafael Miranda, Jaime García-Legaz y Miguel Riaño, muestra su confianza en continuar con la construcción de la mina de uranio de Retortillo e insiste en que "tomará todas las acciones necesarias para preservar sus derechos".