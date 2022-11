El PNV avanza en su intención de secesionar los viñedos de Álava de la DOCa Rioja

El pasado 18 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una disposición en la que se ordenaba otorgar una protección "nacional" transitoria a una nueva Denominación de Origen bajo el nombre "Arabako Mahastiak – Viñedos de Álava". Con este movimiento, el PNV avanza en su objetivo de secesionar las bodegas alavesas de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Esta decisión ha provocado la reacción inmediata del Consejo Regulador de la Denominación de origen calificada (DOCa) Rioja, que mostró en un comunicado de prensa su "rechazo frontal" y reafirmó su "firme intención de agotar todas las vías contra lo que considera un aprovechamiento ilícito del fondo de comercio de la Denominación de Origen Calificada Rioja".

Un propietario de un viñedo riojano cuenta a Libre Mercado el trasfondo de lo sucedido. "La idea de salirse de la DOCa viene de hace unos años y siempre ha estado ligada al PNV que es el que ha estado moviendo todos los hilos de este desvarío. Quieren hacer de La Rioja algo al estilo de Burdeos donde en una pequeña región hay muchas DOC, algo que en nuestro contexto no tiene ningún sentido y ha provocado muchos encontronazos. El PNV usa esto como chantaje".

Los viñedos alavenses lo rechazan

Este propietario explica el escaso apoyo que ha tenido esta iniciativa del Gobierno Vasco. "Por ahora los que se han inscrito son una cantidad ínfima, no llegan al 1%. A la mayoría no se les ocurriría salirse de la DOCa más famosa, grande y antigua de España por algo nuevo que no tiene sentido ni geográfico ni vinícola".

Lo mismo mantiene el Consejo Regulador en una nota de prensa. "Es importante aclarar una vez más que la iniciativa de ABRA no representa al conjunto de las 232 bodegas radicadas en Rioja Alavesa, sino a un porcentaje menor de éstas".

Un importante bodeguero que prefiere mantener el anonimato cuenta a este medio la realidad que se esconde detrás de estas iniciativas. "¿Por qué romper algo que funciona? Detrás de esto no hay una diferenciación real de esos vinos ni tampoco una intención de potenciar una subzona sino presiones políticas de Bildu y del PNV. El otro día nos enteramos de que esa secesión solo está apoyada por cinco bodegas que representan 495.000 kg de producción de uva de 440 millones que producimos en La Rioja. No tienen respaldo suficiente. Además que si la intención fuera distinguirse desde la DO se permite con la nomenclatura que hemos aprobado distinguiendo las subzonas y los municipios. ¿Para qué se necesita más si se está diferenciando perfectamente entre un vino de Haro, de Briones o de Tudelilla? Y todo ello con una etiqueta que pone Rioja alavesa. Sólo caben motivos políticos."

El Consejo Regulador interpondrá un recurso

El Consejo Regulador acordó el 21 de octubre en sesión plenaria interponer "un Recurso de Reposición, con el apoyo del 98,4% de los votos emitidos y el único voto en contra de la asociación promotora de la iniciativa en cuestión" según informó en una nota de prensa. Avisa de que "en caso de que el ejecutivo vasco desestime total o parcialmente el citado recurso administrativo, interpondrá un Recurso Contencioso-Administrativo contra dicha resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, solicitando la acumulación a la causa abierta y pendiente de resolución, que ya se inició en noviembre de 2021".

Así mismo también declara que "lamenta el daño ya causado a la marca Rioja, que es patrimonio de 571 bodegas y 14.300 viticultores" y pone de manifiesto que "estamos a tiempo de evitar un error histórico" pues "a quien más perjudica esta iniciativa es a los operadores de Rioja Alavesa".