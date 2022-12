¿Burbuja renovable? Las eléctricas venden parte de sus proyectos verdes

Si uno escucha que los grandes operadores energéticos están vendiendo sus concesiones renovables, podríamos pensar que se trata de un negocio en claro retroceso. Nada más lejos de la realidad. Sí, las grandes energéticas están vendiendo participaciones minoritarias en sus concesiones para la construcción de instalaciones renovables es porque el mercado paga mucho más de lo que costó la adjudicación. Así, en un solo movimiento, vendiendo participaciones por debajo del 50% de la explotación, las energéticas pueden mantener el control, pero casi amortizar el coste en un "one shot".

La tendencia se repite, y lo están haciendo porque, según explicaciones de fuentes de mercado "están pagando mucho. Se está vendiendo de todo, proyectos offshore de eólica, de mar, etc." ¿Y quién lo compra? Fondos de inversión, fondos de pensiones o de infraestructuras.

Según estas fuentes, expertas en los mercados energéticos, si una compañía posee el 100% de un proyecto y vendes el 49% sigues manteniendo la operación y el management, pero en un solo paso obtienen una rentabilidad del 70%. El sobreprecio que está pagado el mercado privado frente al secundario (bolsa) es aproximadamente de un 30%, nos dicen estas fuentes: "Si tienes un proyecto que vale 1, lo vendes a 1,3.

En definitiva, el inflado mercado español (también sucede en otros países de Europa), permite a estas compañías amortizar la instalación casi por completo incluso antes de ponerse a operar el parque. "Si la inversión en renovables ofrece un retorno que normalmente se logra durante 25 años, aquí lo haces casi todo en el año que lo vendes", cuentan estas fuentes.

Es una cosa importante que sucede en Europa y especialmente en España, no así en EEUU, donde la inversión en renovable no es tan rentable. El motivo es fácil de entender. La inflación, la subida de costes de la industria se ha disparado para todos, también para estas compañías y los costes de instalación de un parque fotovoltaico o eólico. Además, los precios de la electricidad en Europa están disparados mientras que en EEUU no han subido tanto. "La inflación ha subido para todos, pero en Europa no ha impactado tanto por los precios que se están pagando y por eso sigue siendo rentable", nos dicen estas fuentes.

Han subido los costes de capital humano, de materiales, de tecnología y también el financiero. Antes, financiar la puesta en marcha de un parque renovable te podía costar un 3 o un 4% de interés. Ahora se ha casi duplicado, vale un 6%. Esto en EEUU no cuadra, pero en Europa sí porque el precio de estos negocios se han disparado.