Una rehalera pierde un perro y la animalista que lo encuentra se niega a devolvérselo

Hace unas dos semanas, Andrea Cid salió de caza con su rehala por los Montes de Toledo, entre los municipios Las Ventas y Peña Aguilera. Durante la jornada, uno de sus perros se perdió. El animal se llama Relojero, tiene seis años y es cruce de bóxer y podenco. Desesperada, Andrea denunció su desaparición inmediatamente a la Guardia Civil, avisaron a los guardias de las fincas de alrededor y tanto ella como su padre se pusieron a buscar a Relojero sin descanso durante días, bajo la lluvia y entre la niebla. Desgraciadamente, el animal no aparecía.

Unos días más tarde, Andrea recibió la llamada de una mujer de Madrid. "Al parecer el perro saltó una valla y salió a la carretera", narra la propia rehalera en un vídeo que ha subido a las redes sociales. Pero para su sorpresa, la mujer se niega a devolvérselo. "Dice que el perro está en unas condiciones de delgadez muy avanzadas, ya que lleva dos semanas sin comer. Y me ha amenazado. Me ha dicho que el perro está abandonado, que lo iba a llevar a una protectora y que me iba a denunciar. Y yo me pregunto, ¿con qué derecho esta mujer ha robado a mi perro?", cuestiona Andrea desesperada.

Foto de Relojero

"Esta señora se ha llevado a mi perro a Madrid, un perro que tiene su chip, todo legal, vacunado, desparasitado, con todos los papeles en regla. ¿Cómo se atreve una persona a robarme un perro, a criticar el estado en el que yo cuido a mi perro y sobre todo a decir injurias de que mi perro estaba abandonado cuando estaba practicando una actividad cinegética? Estaba de montería, estaba cazando, que es para lo que ha nacido ese perro, para cazar".

Relojero, en paradero desconocido

La historia no acaba ahí. Según ha relatado la propia Andrea a Libre Mercado, ella denunció la desaparición del perro y además interpuso una ampliación de denuncia por el robo del animal. El Seprona se puso en contacto con la animalista de Madrid, que reconoció haber cogido a Relojero pero ahora asegura que se le ha escapado. Por lo que el perro está en paradero desconocido.

Andrea reconoce que está desbordada por la situación y que tanto ella como su padre se sienten "desesperados" e incluso algo "acobardados" por el atropello que se está produciendo contra el mundo cinegético y de la rehala. "Yo tengo 40 animales. Les adoro y cuando le pasa algo a alguno de ellos, me muero de la angustia. Pero sé perfectamente cuál es su sitio y cuál es el mío. Basta ya de este atropello hacia el mundo de la rehala y hacia mundo cinegético".

Por el momento, el Seprona está intentando mediar "de buenas" con la mujer madrileña para que devuelva al animal que supuestamente se ha escapado. Mientras tanto, Andrea sigue lidiando con la angustia de saber que le robaron a Relojero, aunque sería más correcto hablar de "secuestro" teniendo en cuenta que los animales se consideran seres sintientes con la reforma del código penal del pasado mes de enero. La cuestión es que Relojero sigue desaparecido a día de hoy, quién sabe si camino a una protectora.