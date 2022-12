Podemos quiere solucionar la inflación con un cheque alimentos de 200 euros y un impuesto a los supermercados

España se encuentra a la cabeza de las potencias de la Unión Europea donde más ha subido el precio de los alimentos. Es más, según datos del INE, los alimentos llevan dos meses consecutivos marcando niveles récord. En octubre los alimentos se encarecieron un 15,8% respecto al año pasado según el último informe del IPC. Hoy pagamos la verdura un 25,7% más cara que en 2021, la leche un 25% o el arroz un 16. Con los datos sobre la mesa y en la recta final del año, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez dejó caer en el corrillo con periodistas en el acto con motivo del 44 aniversario de la Constitución en el Congreso que está analizando un plan para actuar sobre la cesta de la compra y, en los dos días consecutivos, ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que ha respondido.

Este jueves lo ha hecho desde Bruselas donde se ha reunido con los ministros de Trabajo de la Unión Europea para debatir la "ley rider" y donde ha aprovechado un día más (como hiciera ayer mismo) para arremeter contra los grandes distribuidores. "Es curioso que sea el pequeño comercio el que esté tomando medidas en sus barrios", ha dicho tildándolo de "ejemplar" por estar reduciendo el precio de los alimentos o sacando ofertas, frente a las grandes distribuidoras (entendemos que no incluye a Carrefour que es la única que pactó con la ministra una cesta supuestamente básica y a buen precio) "que están teniendo beneficios extraordinarios y no toman ninguna medida al respecto".

Impuesto a los distribuidores

Se equivoca o tergiversa la realidad Díaz al hacer referencia al informe del Banco de España publicado hace una semana en el que según ella "dice que hay una traslación directísima del incremento de los precios a los beneficios de la distribución", por lo que aboga por "actuar" sobre "empresas que se están beneficiando de la crisis".

En este sentido Unidas Podemos va a poner sobre la mesa de negociación con el PSOE un impuesto extraordinario a los grandes supermercados, en línea con el de la banca y las empresas energéticas. Pretenden con ello sufragar un cheque de entre 200 y 300 euros que podrían recibir entre 7 y 8 millones de familias. Lo ha avanzado Pablo Iglesias en Radio Euskadi, aunque no ha explicado la periodicidad del pago ni la cantidad exacta. Sin embargo, todavía nadie quiere hablar del tema de manera oficial hasta que no se termine de negociar en las conversaciones a puerta cerrada.

Sobre las medidas anti-inflación que va a tomar el Gobierno 👇🏻 pic.twitter.com/I2OBPyxc3M — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 8, 2022

Mientras tanto, y a la espera de saber cuál será la medida concreta del Ejecutivo para ponerla en marcha en menos de un mes, lo que está claro es que no van a bajar impuestos. "Bajar impuestos no vale y no ayuda", ha dicho Yolanda Díaz.

El gobierno se niega a bajar impuestos

Lo cierto es que organismos internacionales como en BCE o el FMI recomiendan que no se realicen bajadas generalizadas de impuestos ni bonificaciones, si no vienen acompañadas por un recorte sustancial del gasto. Lo dicen por medidas como la ayuda de los 20 céntimos de litro de combustible y por la bajada del iva del gas y la electricidad. Por eso ahora el Gobierno se ciñe a las recomendaciones externas pero, a la vez, recibe ingresos extraordinarios vía impuestos como nunca antes se había visto. El Ministerio de María Jesús Montero consigue embolsarse 1.500 millones de euros al día. El pasado mes de octubre se ha conseguido una recaudación récord de 47.976 millones de euros según los datos de recaudación mensual proporcionados por la Agencia Tributaria. El mérito es del IRPF y del iva, que el Ejecutivo se niega a bajar por motivos obvios de caja.

Según Yolanda Díaz "no tiene sentido hacer lo que propone la derecha económica y el PP que es bajar impuestos porque no arreglaría el problema que tenemos de cesta de la compra" asegura desde Bruselas acompañada del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Pero lo que no dice es qué va a hacer el Gobierno.

No está de más recordar que Unidas Podemos ya pidió este verano incrementar un 10% el impuesto de sociedades a los grandes supermercados por este aumento de beneficios y que esos recursos sirvieran para dar cheques alimentarios para ayudar a las familias. De momento Yolanda Díaz no ha recuperado esta idea o, por lo menos, no la ha verbalizado. "Tenemos que garantizar con distintas medidas cestas con productos variados y de calidad" ha dicho la ministra sin querer dar ninguna pista más. Por lo publicado en los últimos días parece que el Gobierno podría aprobar la creación de ayudas directas para hogares en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo para aquellas familias a los que la cesta de la compra suponga el 20% de sus costes mensuales.