Por qué en tu Mercadona no están los polémicos huevos fritos

La cadena de supermercados Mercadona ha comenzado a comercializar un pack de dos huevos fritos precocinados que se pueden adquirir por 1,80 euros. Únicamente hay que meter el envase sin abrir durante 30 o 40 segundos en el microondas y abrir con cuidado para evitar que la yema se rompa. Sí, al parecer la yema se puede untar.

El producto ha despertado los amores de aquellos que no saben ni freír un huevo, prefieren invertir los dos minutos que cuesta hacerlo en otras cuestiones o no tienen ganas de limpiar los ocasionales salpicones de aceite. Pero también ha despertado los odios de aquellos que no le ven sentido a pagar 90 céntimos por un huevo ya elaborado cuando en una docena clásica cada unidad sale aproximadamente por 18 céntimos, los ecologistas que sufren por el envase plástico o los que directamente piensan que nos vamos al garete como sociedad.

Nos vamos a la mierda. pic.twitter.com/vPV5I8Snwz — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) November 25, 2022

Los huevos, que en realidad son a la plancha, están elaborados por la empresa vasca Lagumar Seas. Aseguran que este producto solo tiene aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol y huevo de talla M. Según la etiqueta nutricional, cada huevo envasado tiene 230 calorías, mientras que un huevo normal supone 150 calorías.

Es posible que, si te acercas a tu centro Mercadona habitual, todavía no lo encuentres en las estanterías. Libre Mercado se ha puesto en contacto con varios supermercados Mercadona de toda España y sí es posible adquirir estos huevos a la plancha ya preparados si vives en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Los habitantes del resto de comunidades autónomas por el momento tendrán que esperar para degustar el último y polémico éxito de la comida precocinada.