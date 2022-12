El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que el Gobierno de Pedro Sánchez actúa como actúa porque está "dopado" y que sobrevive porque está llevando la deuda pública a unos límites que ningún otro Ejecutivo previo llevó. Feijóo ha señalado que "mientras la Comisión Europea mire para otro lado podemos seguir a este ritmo".

En este sentido, ha recordado que "Zapatero perdió las elecciones cuando la Comisión Europea dijo ‘hasta aquí llegamos’ y nos exigió una reforma constitucional exprés y hacer un ajuste". Sin embargo el líder del PP piensa que "en este momento la Comisión Europea tiene otros problemas" como la crisis de Ucrania y el problema energético en Alemania y no está encima de países con la deuda pública disparada como España e Italia.

"Nosotros estamos dopados y vivimos de deuda pública y si mañana a la Comisión Europea les da por exigirnos lo que ha exigido a otros gobiernos se acabarían todos los cheques, los subsidios y las subvenciones" ha explicado Núñez Feijóo que cree que lo que se quedará será "la inundación de spots publicitarios" que tenemos en todos los medios. "Si Europa plantea un mínimo de rigor Sánchez tendrá que convocar elecciones", ha dicho.

El líder de los populares ha afirmado que "este Gobierno ha vivido de una deuda que le ha dejado a nuestros hijos y nietos" y que "es el Gobierno más caro de la democracia y el que más ha recaudado" por la subidas de impuestos. El de Pedro Sánchez es "un Gobierno que nos está llevando a un callejón sin salida" y "a una situación sin precedentes también en el plano económico".

La reforma fiscal de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha dicho que si llega a la Moncloa haría "una reforma fiscal", pero antes tendrá que evaluar el estado de las cuentas públicas después del paso de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno. El líder del PP no duda de "la intervención general del Estado ni de los profesionales de ministerios como el de Hacienda" pero cree que habrá que estar pendiente de las "facturas" de "todas las CCAA y el resto de las administraciones".

"Lo que hemos de decir es lo más aproximado a lo que podamos hacer", ha apuntado Feijóo que ha puesto de ejemplo lo que ha hecho el Gobierno con el impuesto al Patrimonio que "es injusto" porque "es una doble tributación". Ha recordado que las personas que podrían venir a España "ahora se van a Portugal y todas las personas que estaban saliendo de Latinoamérica automáticamente estamos ante el riesgo de que no vengan".

Una de las propuestas que ha desvelado es que "vamos a actualizar el impuesto de la renta y vamos a incentivar fiscalmente las inversiones y a los autónomos y las pymes". También que harán una ley "contra la okupación" para que "en 48 horas una persona pueda recuperar su vivienda".

Feijóo ha dejado claro que no viene "aquí a engañar a nadie" y ha reiterado que antes de hacer ninguna propuesta tiene que ver "cómo están las cuentas de mi país" porque "si tenemos que bajar la deuda al 60% esto no se puede hacer ni en dos ni en tres años". Feijóo no quiere "engañar a los ciudadanos" porque "sino, sería un Pedro Sánchez más y no tengo nada que ver con Pedro Sánchez".