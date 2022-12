Rallo presenta su libro Anti-Marx: "Algún liberal casi se hace marxista tras leer el primer tomo"

Viernes 16 de diciembre, siete de la tarde. La expectación se palpa en los salones de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), en Madrid. Y es que Juan Ramón Rallo está a punto de presentar oficialmente Anti-Marx: Crítica a la economía política marxista, el libro en el que lleva años trabajando, y que está encabezando los rankings de títulos más vendidos en su categoría.

No cabe un alfiler en la sala donde dará su conferencia. Según reportan a Libre Mercado los organizadores, más de 300 personas están registradas para asistir al evento. Y, pese a que la presentación está a punto de comenzar, una fila de gente aguarda a aún para entrar en la UFM, mientras que la organización habilita salas adicionales para seguir el evento a través de pantallas. No todos caben en el salón principal.

El público lo conforman hombres, mujeres, mayores y, sobre todo, jóvenes. Muchos jóvenes. Estudiantes, académicos, trabajadores de a pie… Nadie quiere perderse la presentación del libro de moda. Ni siquiera personalidades como Javier Fernandez-Lasquetty, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que aguarda en las primeras filas el comienzo del acto.

Braun y Vara acompañan a Rallo

El director de UFM Madrid, Arturo Fabra, inaugura el evento y da la bienvenida a los asistentes a la sede de una universidad siempre comprometida con la libertad. En el escenario, acompañan a Rallo el director editorial de Deusto, Roger Domingo, y dos grandes economistas que han tenido la oportunidad de leer y analizar el nuevo libro de Juan Ramón: Carlos Rodríguez Braun y Óscar Vara.

Vara abre la charla mostrando su sorpresa por la cuasi sobrenatural capacidad de Rallo para compaginar la escritura de su nuevo libro –de 1784 páginas, divididas en dos tomos– con el resto de sus tareas académicas y divulgativas. También destaca la importancia de que un libro como Anti-Marx derrumbe de una vez por todas una ideología que se ha cobrado millones de muertos. "No hay forma de matar a Marx, siempre vuelve", asegura Óscar Vara, que achaca este fenómeno a que poca gente lee realmente la obra original de Marx. Una obra que, a ojos del experto, tiene una ambición de "querer explicarlo todo". "Tiene un componente utópico devastadoramente atractivo, especialmente para la juventud", asegura. Como único pero del libro, Vara lamenta que Rallo no haya incluido a autores españoles para apoyar su crítica a la economía política marxiana, como Carlos Valverde o Enrique Ureña.

Carlos Rodríguez Braun, por su parte, recuerda con cariño que fue él quien escribió junto con Rallo, en 2009, el primer libro del joven economista: Una crisis y cinco errores. Seguidamente, se pregunta por el motivo de estudiar los errores de "unos tipos que están muertos", y que han sido refutados varias veces, incluso por autores poco sospechosos de ser liberales, como Paul Samuelson. Sin embargo, cree que las ideas de fondo de Marx siguen vivas a día de hoy, especialmente en lo relativo a la teoría del conflicto desarrollada por el economista alemán.

Además, Braun, cree que esta idea del conflicto está siendo defendida hoy en día por personajes no precisamente marxistas, pero cuyas ideas son igualmente funestas. Incluso anima a Rallo a escribir su próximo libro en contra de los posicionamientos de John Stuart Mill, a quien Braun ubica lejos del liberalismo y cerca del paradigma del conflicto, la intervención estatal y el "socialismo de todos los partidos". Le propone incluso un título: "Anti Mill", lo cual despierta las risas del público.

Por último, el economista hispano-argentino critica el ansia de Marx de querer explicarlo todo, incluso el pasado, acusando a quienes no comulgan con sus ideas de estar en contra de la historia. Y eso a Braun le recuerda mucho al alegato de Fidel Castro –"la historia me absolverá", e incluso a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en 2019 – "a mí me absolvió la historia"-.

"Estoy recibiendo menos críticas de lo que esperaba"

Tras las introducciones, llega el momento de Rallo, que comienza agradeciendo el gran trabajo desarrollado por Deusto y todo el equipo de corrección. Adelanta que ya está en camino la segunda edición del libro, y espera que pronto una tercera.

El economista explica el formato de Anti-Marx. El primer tomo, el más corto, aborda una reconstrucción fidedigna de la economía política marxista, mientras que el segundo trata de refutar, punto por punto, y de manera exhaustiva, cada uno de los aspectos de las teorías planteadas en la primera parte.

El autor reconoce que ha recibido múltiples halagos, no solo por su refutación al marxismo, sino por la parte en la que lo describe de una manera fiel y aséptica. De hecho, comenta que "algún liberal casi se hace marxista tras leer el primer tomo". "¡Por supuesto, hay que leer el segundo, no quedarse en el primero!", alerta Rallo en tono jocoso. Y explica, además, que lo apropiado es leer el libro de manera ordenada: abordar íntegra y reposadamente el primer tomo, para, una vez entendida en toda su extensión del pensamiento de Marx, leer la refutación.

Por otro lado, Juan Ramón habla sobre las críticas que está empezando a recibir el libro; "menos de las que esperaba", matiza. Pero el economista explica que su libro emplea "muchas críticas distintas", e independientes, a cada uno de los argumentos centrales de Marx. Por lo que, "para que la teoría marxista sea cierta, todos las críticas que formulo en el segundo tomo deberían ser falsas, pero, basta con que algunas sean ciertas, para que la teoría marxista sufra muchísimo".

Posteriormente, el economista natural de Benicarló aprovecha para sumarse a las reflexiones de Rodríguez Braun sobre los peligros de arrogarse una interpretación de la historia. Y demuestra que Marx forma parte de este historicismo leyendo algunas de sus citas, presentes en el nuevo libro de Rallo. Explica cómo Marx sostenía que, si unas ideas prevalezcan y sean estables en el tiempo, significa que estas son correctas.

Aunque quizá uno de los momentos más relevantes de la charla llega cuando Rallo aborda la pregunta de por qué es pertinente tratar el marxismo si este ya ha muerto. Y para ello se vale de una interesante reflexión del economista y politólogo Miguel Anxo Bastos: "Si cogemos los 10 puntos del Manifiesto Comunista, esos mismos puntos los compra hoy en día todo el mundo, incluso Vox". Así que Rallo pasa a enumerarlos, despertando el cuchicheo de parte del público:

1- Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado.

2- Fuertes impuestos progresivos.

3- Supresión del derecho de herencia.

4- Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos.

5- Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo.

6- Centralización del transporte en manos del Estado.

7- Multiplicación de las fábricas nacionales, de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo.

8- Proclamación del deber general de trabajar; creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo.

9- Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales; tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad.

10- Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo infantil fabril en su forma actual. Unificación de la educación con la producción material, etc.

Juan Ramón destaca que muchas de estas ideas no se cuestionan hoy en día, cuando antes eran utópicas, lo que indica un desplazamiento de la "ventana de Overton" a favor de las tesis marxistas. Y en el combate de este izquierdismo mainstream, es donde Anti-Marx cobra una importancia sustancial.

Asimismo, Rallo aprovecha para desmontar la tesis de Marx de que los conflictos económicos desaparecerían en el comunismo al eliminarse la escasez económica. En este sentido, el castellonense explica que esta idea es un problema en la medida que, en primer lugar, seguirían existiendo conflictos más allá de los económicos. Además, Marx parte de la base de que el conflicto se anularía porque, bajo el comunismo, el hombre abandonaría su libertad y sus derechos individuales para convertirse en parte de la comunidad política. Para Rallo, esto es problemático, ya que Marx olvida la capacidad del ser humano de asociarse libre y voluntariamente con otros. Una idea liberal que Marx odiaba. Por no hablar de los problemas de agregación de los supuestos "intereses comunes" de la sociedad, que los que estén al mando tendrían la labor de interpretar y dirigir.

Tras la exposición, Rallo contesta detenidamente a las preguntas del público, Algunas de ellas llegan desde el campus de la UFM en Guatemala, donde siguen en directo la ponencia. Los asistentes preguntan:

¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir el libro? La dispersión de las ideas de Marx.

La dispersión de las ideas de Marx. ¿Se puede leer solo la segunda parte del libro? Mejor no, ya que es necesario entender correctamente a Marx, para después refutarlo.

Mejor no, ya que es necesario entender correctamente a Marx, para después refutarlo. ¿Se trata el asunto del cálculo económico? Sí, aunque no es un elemento central del pensamiento de Marx. Huerta de Soto le animó a tratar el tema. Marx pensaba que el mercado, al no controlarlo nadie, nos vacía de racionalidad. Pero Rallo explica cómo acudir al mercado sí es una actitud racional.

Sí, aunque no es un elemento central del pensamiento de Marx. Huerta de Soto le animó a tratar el tema. Marx pensaba que el mercado, al no controlarlo nadie, nos vacía de racionalidad. Pero Rallo explica cómo acudir al mercado sí es una actitud racional. ¿Piketty ha rescatado a Marx en el siglo XXI? Hay puntos de conexión, pero Piketty no considera que las tasas de ganancias sean decrecientes, y que el capitalismo, por tanto, pueda derrumbarse.

Hay puntos de conexión, pero Piketty no considera que las tasas de ganancias sean decrecientes, y que el capitalismo, por tanto, pueda derrumbarse. ¿Habrá un Anti-Marx completo, no solo sobre las teorías económicas de Marx? No, aunque para criticar al autor hay que abordar todos los campos como la historia, "yo soy economista".

No, aunque para criticar al autor hay que abordar todos los campos como la historia, "yo soy economista". ¿Qué novedad ofrece el libro respecto a las críticas que ya efectuó Mises en Socialismo? Que este se centró fundamentalmente criticar el funcionamiento de una sociedad socialista, pero no el marxismo. Además, Rallo añade que su obra critica de manera mucho más amplia el pensamiento de Marx que lo que lo hizo un autor como Böhm-Bawerk.

Que este se centró fundamentalmente criticar el funcionamiento de una sociedad socialista, pero no el marxismo. Además, Rallo añade que su obra critica de manera mucho más amplia el pensamiento de Marx que lo que lo hizo un autor como Böhm-Bawerk. ¿Pensamientos sobre la teoría monetaria de Marx? Su teoría del crédito y los medios de intercambio no desagrada a Rallo, ya que esta rescata las ideas de la escuela bancaria.

Al concluir el acto, Rallo conversa personalmente con todos los asistentes que piden al economista que firme su ejemplar del nuevo libro que aspira a demoler de una vez por todas el ideario económico de Marx. A matarlo definitivamente. Una larga fila de personas espera el momento de conseguir su firma. Algunos, se hacen un selfie. Mientras, la libertad avanza.