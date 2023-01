Apenas dos días después de que la Justicia haya admitido a trámite el recurso presentado por los sindicatos de RTVE contra el nombramiento de Elena Sánchez como presidenta, el diario El Mundo publica un polémico informe de Hacienda que desvía la atención a su predecesor, José Manuel Pérez Tornero. Se trata de un documento en el que, tras revisar las cuentas de 2021, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) denuncia los "elevados cargos por bebidas alcohólicas", así como el excesivo consumo de "productos de calidad" por parte de la alta dirección del ente público en dicho periodo.

"Se observa un incumplimiento de los criterios de buena gestión, en lo referente a las recomendaciones de austeridad implantadas en el sector público", concluye la IGAE, que sitúa al propio Pérez Tornero como el ejecutivo que más gastos en restaurantes imputó en 2021: 5.642 euros en 38 encuentros que, en la comida más cara, llegan a los 80 euros por comensal.

Las críticas recibidas han desatado la ira del propio Pérez Tornero, quien no ha dudado en responder a tales acusaciones, culpando de dichos gastos a la anterior administradora, Rosa María Mateo, y dejando entrever el interés de la propia Elena Sánchez en filtrar una información que, según denuncia, él mismo le había reclamado sin éxito en reiteradas ocasiones.

Una "campaña de desprestigio"

"Estoy leyendo en ciertos medios que un informe de Hacienda sobre el año 2021 en RTVE atribuye a mi equipo presuntas irregularidades en producción y otros. NIEGO LA MAYOR. Casi el 100% de la producción la heredamos del equipo anterior -responde visiblemente indignado-. La mayoría de nombramientos de mi equipo no tomaron posesión hasta mediados del 21. No pudimos implementar ningún cambio normativo hasta finales de año. Heredamos, pues, el consejo actual y mi equipo toda la normativa que Hacienda critica ahora.".

Estoy leyendo en ciertos medios que un informe de hacienda sobre el año 2021 en RTVE atribuye a mi equipo presuntas irregularidades en producción y otros. NIEGO LA MAYOR. Casi el 100% de la producción la heredamos del equipo anterior. Abro hilo. — José Manuel Pérez Tornero (@1JMPTornero) January 12, 2023

En un extenso hilo publicado en su cuenta de Twitter, el expresidente de RTVE insiste en que "no ha habido irregularidades en ningún tipo de gastos de relaciones públicas" durante su mandato y asegura que si Hacienda ha planteado alguna sugerencia sobre documentación al respecto, a él no se le ha pedido. Es más, según su versión, en su día, él mismo solicitó a Elena Sánchez el avance del informe. "No se me ha enviado. A estas alturas no lo conozco. Y tengo la sensación de estar siendo objeto de una campaña de desprestigio", denuncia Pérez Tornero.

A su juicio, sin embargo, lo más grave no es que se manche su nombre, sino que se apunta "contra la radio televisión pública y contra la profesionalidad y honradez de sus directivos y trabajadores". Precisamente por eso, lamenta la injusticia que supone no poder conocer todos los detalles: "No es justo, en estas circunstancias, quedar indefenso, porque no conozco aún ni de qué se acusa a mi equipo y a RTVE. Por eso, reclamo a la actual presidenta interina conocer el famoso informe". Llegado el momento, dice, responderá. Hasta entonces, defiende "la honradez y profesionalidad" de su equipo.

La reacción de los sindicatos

Los sindicatos, por su parte, se debaten entre la indignación y la prudencia. "Hay que permitir que haya alegaciones y conocer todas las partes. Juicios sumarísimos, no", responde a Libertad Digital Miguel Ángel Curieses, secretario general de UGT en RTVE. Con independencia de que haya o no irregularidades, sin embargo, hay quien cree que los altos directivos hagan tal uso de las tarjetas del ente público. "Con lo que ganan, es una vergüenza", sentencia José Carlos López, de USO.

Y lo cierto es que este parece ser el sentir en los pasillos de RTVE, donde califican de "escándalo" lo sucedido y lamentan que "entre unos y otros están dejando la imagen de RTVE por los suelos". Precisamente por eso, consideran que el Gobierno debería dar explicaciones y la oposición, pedirlas, "porque, más allá de responsabilidades personales, también existen responsabilidades políticas, si no en cuanto a la mala utilización de fondos públicos, sí a la gestión política de RTVE".