¿Ha llegado el momento de abandonar la TUR? El dilema de los usuarios ante la última subida del Gobierno

Hace apenas unos días, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba que la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas supera ya los 2 millones de clientes. Sin embargo, la última revisión al alza hace que muchos se pregunten si ha llegado el momento de abandonar el paraguas del Gobierno, máxime cuando se prevé que éste siga subiendo sus tarifas para compensar el dinero ‘perdido’ en el último año, en el que se ha hecho un esfuerzo para paliar los efectos de la crisis energética.

Mercado regulado vs. mercado libre

El pasado 1 de enero, el Ejecutivo revisó todos los tramos de la TUR, imponiendo una subida media del 8,67%, de tal forma que el precio del kWh oscila en estos momentos entre los 0,06 y los 0,07 euros. Aun así, estamos hablando de casi la mitad de lo que están ofreciendo en estos momentos las principales compañías del mercado libre como puedan ser Naturgy, Endesa, Iberdrola o Repsol. La pregunta es qué pasará en abril, ya que el precio del mercado regulado se revisa cada tres meses.

"Hay que tener en cuenta que hasta el próximo mes de octubre sigue vigente el decreto para paliar los efectos de la crisis energética que limita las subidas a un máximo del 15%, y no creo que lo vayan a cambiar en pleno año electoral, así que yo creo que, por ahora, la TUR seguirá siendo la mejor opción", asegura Joaquín Segura, responsable de comunicación de Selectra, el comparador líder de tarifas de energía.

En cualquier caso, el experto no esconde que es probable que el cambio de tornas se produzca en algún momento, ya que el precio del gas en el mercado mayorista está bajando y, mientras el Gobierno tiene que compensar esos dos años de pérdidas, las compañías pueden permitirse ajustar sus tarifas. "La materia prima está hoy a 60 euros el MWh y para el semestre que viene se apunta a 59, frente a los 100 a los que se llegó a ver el año pasado, por lo que el mercado libre probablemente podrá empezar a ofrecer precios más competitivos", avanza.

"No hay que tener prisa"

Aun así, el camino para que las tarifas de unos y otros se encuentren parece largo y, en todo caso, Segura recuerda que la TUR "no tiene permanencia", por lo que aconseja no tomar decisiones precipitadas, sino seguir atento a los cambios que se vayan produciendo tanto en el mercado regulado como en el mercado libre.

Según explica, en estos momentos, los precios en este último oscilan "entre 0,13 y 0,16 euros kWh, el doble que en la TUR", por lo que la tarifa del Gobierno tendría que subir mucho para dejar de ser la mejor opción: "Cuando en octubre se quite ese tope del 15% habrá que ver qué sucede, porque es probable que nos quede un mercado libre y un mercado regulado muy igualado o incluso, en un año vista, un mercado libre más competitivo, aunque eso ya es aventurarnos mucho, pero insisto: no hay permanencia, así que podemos tomar la decisión en cualquier momento. No hay que tener prisa".