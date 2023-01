Nueva vuelta de tuerca en el argumentario del progresismo estadounidense. La alcaldesa demócrata de Chicago, Lori Lightfoot, ha respondido a las críticas motivadas por el aumento de la delincuencia en la ciudad afirmando que la mejor solución al repunte de la criminalidad es caminar por las calles sin portar dinero en efectivo.

"Se escucha mucha retórica, pero no hay soluciones concretas que aborden el reto de hacer que los barrios sean más barrios y seguros", lamentó Lightfoot, que saltó a la primera fila política hace casi cuatro años, cuando logró imponerse en las elecciones municipales y se convirtió en la primera alcaldesa afroamericana y homosexual de la Ciudad de los Vientos, un logro identitario que la izquierda celebró con entusiasmo pero que no parece haberse traducido en una gestión competente.

Presionada por la inseguridad, Lightfoot continuó su razonamiento y afirmó lo siguiente: "nuestra alcaldía habla con los vecinos, porque queremos que estén más seguros y nos esforzamos por lograrlo día tras día. Hablamos también con los comercios locales, estamos en contacto con ellos y nos aseguramos de prestarles toda la ayuda posible". A renglón seguido, lanzó su propuesta estrella, defendiendo que, "si es posible, es mejor dejar de usar dinero en efectivo".

Chicago es una ciudad conflictiva y los problemas de inseguridad vienen de lejos. Los lectores más veteranos recordarán el desorden característico de la Ciudad de los Vientos a mediados de la década de 1970 o comienzos de la de 1990. En 2021, el número de asesinatos se situó cerca de los 800, mientras que el pasado año se dieron cerca de 700. A estas cifras hay que sumarle la frecuencia de los robos violentos, la violencia asociada a las pandillas o la elevada criminalidad sexual. Y la moral de la policía está por los suelos, puesto que los disparos sufridos por sus efectivos se han multiplicado por cuatro.

La propuesta de abandonar el dinero en efectivo para reducir el crimen no parece haber gustado al electorado. De hecho, las últimas encuestas de intención de voto sitúan a la regidora en cuarto lugar. Su popularidad también se ha visto afectada por una filtración que sacó a la luz las presiones de la alcaldía a los sindicatos de profesores de los colegios públicos de la ciudad. Lightfoot y los suyos habrían insistido en que estos trabajadores municipales hagan campaña a favor de su reelección.

Su gestión de la pandemia del coronavirus también estuvo marcada por la pandemia, a raíz de las draconianas restricciones que impuso el Ayuntamiento de Chicago . Más recientemente, Lightfoot ha sido criticada por no tomarse en serio su trabajo y grabar todo tipo de vídeos cantando en TikTok en vez de centrarse en arreglar los problemas de la ciudad:

