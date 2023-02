Fiebre por la deuda pública: los particulares tumban la web del Tesoro

Uno de los efectos de las subidas de los tipos de interés que están aplicando los bancos centrales a uno y otro lado del atlántico es que la deuda pública vuelve a tener valor. Este fenómeno es el que, precisamente, ha hecho que los activos de deuda pública emitidos con anterioridad aa tipos de interés cercanos a 0% o negativos, hayan caído tantísimo en los mercados secundarios, agrandando de manera descarnada las pérdidas en inversores tradicionales con aversión al riesgo.

Pero ahora la cosa es diferente. Un experto en mercados financieros en conversación con Libre Mercado, señalaba que ahora, por fin, y después de más de una década, los bonos soberanos vuelven a ser "el fondo de armario" de todo inversor conservador: ofreciendo unas rentabilidades, contenidas, pero, a fin de cuentas, rentabilidades.

Y tanto que así ha sido. Buena parte de estos "inversores conservadores" particulares se han echado a las calles y a internet en búsqueda de deuda del Tesoro que ahora ofrece algo de interés. Es curioso el caso de las letras a muy corto plazo, que ofrecen cupones interesantes, cercanos al 3%. Lo mismo que sucede con el clásico bono a 10 años, cuya rentabilidad está ahora mismo en el 3,32%, cuando hasta hace unos pocos meses ésta era cercana al 0%.

Sin embargo, no hay que olvidar que con una inflación media por encima del 8% este tipo de intereses, no nos libra de la pérdida de poder adquisitivo (que seguiría estando en el entorno del 5%), pero, al menos, recorta las pérdidas.

Es por este motivo, que este miércoles la web del Tesoro se ha quedado colgada por el aluvión de peticiones de particulares deseosos de participar en las próximas subastas de bonos, obligaciones (este mismo jueves) y letras del tesoro (el próximo martes).

Así lo cuenta Cinco Días, quien recoge el mensaje que ofrecía la propia web: "Por operaciones de mantenimiento le comunicamos que el Servicio de Compra y Venta de Valores no estará disponible entre las 10:25 y las 15:20 del día 1 de febrero de 2023". Posteriormente, fuentes del propio Tesoro Público explicaban que habían tenido que suspender la web para "dar seguridad a todas las peticiones para la subasta de este jueves y de letras del martes, para las que el plazo de solicitud a través de la web del tesoro había finalizado la noche del martes".

Este tipo de subastas, sin embargo, no están pensadas para particulares, ya que su éxito o fracaso depende de negociaciones previas del Tesoro con los grandes institucionales, que son quienes se reparten los mayores paquetes de deuda. Ahora, que no sólo cuentan con respaldo del BCE, sino que, además, ofrecen rentabilidad, el Tesoro no tendrán ningún problema en colocar todo el objetivo: entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

El efecto para la deuda soberana

Precisamente, que las letras y bonos del Estado vuelvan a ofrecer interés, no sólo es una vuelta a la normalidad perdida durante el experimento monetario puesto en marcha por los bancos centrales para salir de la recesión de 2008, sino que esconde un aparente regalo envenenado. Que el Estado tenga que asumir intereses mayores para endeudarse, de momento, no representa ninguna dificultad, ya que la demanda de deuda es creciente. EL problema es que esta demanda creciente se traducirá en mayores costes para el Estado en servicio de deuda que irá aumentando el déficit.

Una espiral que eleva el endeudamiento en España de forma peligrosa. Gurús económicos como Nouriel Roubini ya han advertido que la "madre de todas las crisis" está a la vuelta de la esquina disfrazada de insolvencia de los estados. De momento, las alternativas en deuda soberana a corto plazo, seducen a los inversores.