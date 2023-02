Ana Pastor contra las cuerdas: las cuentas de Newtral, a juicio

La historia arranca hace tres años, en 2020, a raíz de un artículo de opinión, publicado en un blog, firmado por el abogado Guillermo Rocafort y titulado: "Un doctor en Economía sospecha que Ferreras y Ana Pastor difieren el pago de impuestos". En ese texto se denuncia que la pareja "disfruta de un régimen de opacidad patrimonial y fiscal cuya información se nos niega", un "agujero negro" que es "su principal talón de Aquiles y lo saben". Se les insta a "publicar sus declaraciones de IRPF de los últimos veinte años" teniendo en cuenta que "la susodicha recibe suculentas subvenciones de la Unión Europa".

A los meses Mª Ana Rosa Pastor pone una denuncia contra Rocafort por "intromisión ilegítima en su derecho al honor". El artículo, cuenta a LD Rocafort, tuvo en Facebook cinco comentarios, ni uno más ni uno menos. A partir de ese momento, el blog cae bajo el "logaritmo de Facebook", "te meten en la lista negra"... y desapareció. Cabe recordar que en 2019 Facebook fichó a Newtral Media Audiovisual, S.L., empresa fundada por Pastor, para hacer labores de verificación de noticias.

El juicio se ha celebrado el pasado día 1 de febrero en el Juzgado nº 67 de Madrid y aunque "el objetivo" de la demandante, la periodista, es la lesión del derecho a su honor, sus cuentas se han sometido también a verificación. Según el demandado, que defiende su libertad de cátedra y de expresión, le ha "salido el tiro por la culata" y ha pasado a ser "el juicio de Ana Pastor por la contabilidad fraudulenta y mala praxis mercantil y fiscal en Newtral".

Ha testificado el asesor fiscal de Ana Pastor y de su empresa —es el mismo—, que ha desvelado algunos datos que para Rocafort acreditan que:

Ana Pastor no tiene relación profesional como verificadora de ningún tipo con Newtral. Ella es una asalariada de Atresmedia, pero no tiene contrato laboral ni por cuenta propia como autónoma con Newtral. ANA PASTOR NO ES VERIFICADORA DE NADA.