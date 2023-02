La UE reconoce que el reciclaje de plásticos, bioresiduos o textil no funciona tras llenar de obligaciones a los vecinos

La UE acaba de realizar un reconocimiento que pone en tela de juicio toda la inmensa maraña de trámites y costes exigidos a los ciudadanos y empresas en materia de reciclaje. La comunicación de Bruselas admite que el reciclaje de plásticos, bioresiduos, maderas, textiles y material de construcción no funciona y que sólo está dando los resultados esperados en aluminio, papel y vidrio.

Los objetivos europeos en materia de reciclaje no se están cumpliendo. La UE no desiste y considera que no es cuestión de relajar las innumerables obligaciones y costes exigidos a los ciudadanos, sino todo lo contrario, que aún hay que exigir más a cada vecino o empresa. Pero lo cierto es que admite que, después de haber forzado a los hogares a separar la basura, a llevar a cinco contenedores distintos los residuos, a guardar en las casas durante días distintos tipos de basura, a las constructoras a tener que separar todos lo residuos, a los servicios de limpieza a tener que diferenciar por tipos de recogida y maquinaria, etc, el esquema de reciclaje no funciona.

Y es que, hay que recordar que toda esa montaña de nuevas obligaciones ha llegado acompañada en innumerables ocasiones de subidas de impuestos medioambientales y sin que el vecino o la empresa que ha tenido que añadir la carga de trabajo haya recibido ni un sólo euro de incentivo o pago por la labor de reciclaje asumida.

La comunicación de Bruselas señala que "las ambiciones de Europa para una economía circular requieren el suministro oportuno de materias primas recicladas de buena calidad a los fabricantes". Sin embargo, eso no está ocurriendo: "Según una evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE), de los ocho reciclables más comunes, solo el aluminio, el papel y el vidrio tienen mercados secundarios que funcionan bien". Y es que Bruselas considera que "la falta de estandarización y la competencia con los nuevos materiales se encuentran entre los desafíos para otros mercados, como la madera y los textiles". Traducido: los costes de reciclar son tan elevados que, pese a haber pasado a los ciudadanos una parte del trabajo de reciclado, los productos denominados como "circulares" siguen sin ser competitivos.

El informe del EEE "Investigación de los mercados secundarios de materias primas de Europa" incluye un conjunto de "criterios para analizar el funcionamiento de los mercados de materias primas secundarias recicladas". Porque Bruselas no se rinde y quiere que funcione sí o sí: "Mejorar los mercados de materias primas recicladas es clave para ofrecer una economía circular en la UE, reducir la necesidad de extraer recursos naturales y evitar los impactos ambientales asociados", señala la UE.

Sea como sea, lo cierto es que "al aplicar los criterios de evaluación en ocho mercados comunes de materiales secundarios, el informe del EEE concluye que solo tres de ellos, aluminio, papel y vidrio, están funcionando bien. Estos mercados proporcionan información creíble y continua a las partes interesadas del mercado, son internacionales y abiertos, y los materiales reciclados tienen una cuota de mercado significativa, en comparación con los materiales primarios, señala el informe del EEE".

Los cinco mercados secundarios de materias primas que no funcionan son los siguientes: "La madera, los plásticos, los bioresiduos, los agregados de residuos de construcción y demolición y los textiles". Es decir, que los dos más llamativos y habituales -plásticos y bioresiduos-, pese a la carga de trabajo obligada a asumir a los vecinos en su proceso habitual de tratamiento de la basura, no están funcionando correctamente.

"Según el análisis del EEE, los principales problemas en estos mercados son su pequeño tamaño en comparación con los materiales primarios, la débil demanda y la falta de especificaciones comunes, lo que reduce la calidad de los materiales para uso industrial". Además, "algunos materiales se enfrentan a desafíos específicos, como la demanda competitiva de uso de energía en el caso de la madera", apunta la UE.

Bruselas no sólo reconoce la necesidad de "más información para permitir un seguimiento y evaluación adecuados del desarrollo de los mercados", sino que el informe del EEE presenta, por otra parte, "varias opciones para superar las barreras del mercado de las materias primas recicladas". Estos incluyendo por ejemplo, incentivos para diseñar productos que sean más fáciles de reciclar, el fortalecimiento de los objetivos de reciclaje o el aumento del contenido reciclado en nuevos productos.