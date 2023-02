Los nuevos molinos que defienden los ecologistas miden más que la torre Agbar

No hay límites para la voracidad del negocio renovable. Así se desprende de ls entrevista que han mantenido este viernes en Es la Mañana de Federico de esRadio Luis Diego Arribas, de Paisajes de Teruel, y Claudia Almonacid, de Renovables Éticas. Ambos han explicado la gravedad de la situación que atraviesa la zona de Teruel ante la ambición de gobierno regional y empresarios locales por llenar de "molinillos" paisajes naturales y zonas que viven del turismo rural.

Uno de los problemas más destacados de los que han comentado durante la entrevista ha sido el de los tamaños de los aerogeneradores. Como si de una carrera para ver quién lo tiene más grande se tratara, en la zona de Utiel están proyectados aerogeneradores de hasta 180 metros, lo que produce un impacto ambiental brutal en la zona donde se instala. "Produce una situación de indefensión porque han eliminado la necesidad de impacto ambiental y por este motivo no podemos permitir que a toda costa vayan a deforestar sierras", decía Clauda Almonacid.

¿Qué efectos tienen estos aerogeneradores gigantes? Cuando un aerogenerador de 180 metros mueve sus palas, en el punto más alto la longitud total alcanza los 200 metros de altura, lo que es equivalente al tamaño de un rascacielos. "El cielo es para que vuelen las aves" y estos generadores, decía Almonacid, "no sólo impactan en las poblaciones de aves, sino que también afecta a los murciélagos". Pero no sólo a las aves y los mamíferos de la zona, también para los habitantes de esa región a quien se deja en situación de indefensión. Claudia Almonacid señala que cuando se retiren estas plantas de creación de energía que tienen "una vida útil de 25 años" el terreno en el que están establecidas lleva todo ese tiempo recibiendo los productos con los que las tratan y luego "no se recupera".

En el sector de la energía renovable lo saben bien. En el caso de los aerogeneradores el tamaño importa. Cuanto más altos sean y mayores sus palas, más energía se puede extraer del viento.

No al "urbanismo salvaje," sí al "salvajismo ecologista"

Unos aerogeneradores de 200 metros son mucho mayores que edificios como la Torre Agbar de Barcelona, la Torre Picasso de Madrid y sólo un poco más pequeños que las cuatro torres del norte de Castellana en la Ciudad de Madrid.

En este sentido, llama la atención que mientras en las ciudades y entornos urbanos cada vez hay una normativa más restrictiva para la construcción, en cuanto a la altura de los edificios o su cercanía a entornos naturales protegidos (por no mencionar la propia costa), los políticos dan vía libre a la instalación de estos enormes molinos gigantes en cualquier sitio, sea o no un entorno natural, vivan del paisaje o la naturaleza, o sea un paso natural de aves migratorias.

Costumbre de ver aerogeneradores

Almonacid ha dicho que tratan de hacer llegar la información de lo perjudiciales que son estas plantas a los vecinos de las zonas afectadas porque desde las administraciones les "dicen que nos tenemos que acostumbrar a ver aerogeneradores". Para la responsable de Renovables Éticas cree que "no podemos cortar árboles para poner aerogeneradores" y que "hay muchas formas para hacer la transición energética" como colocarlas en "zonas deforestadas, tejados y autovías".

Sobre las estrategias de los ayuntamientos para convencer a los vecinos, Almonacid ha indicado que "la gente no es consciente de que les están comprando su voluntad". Muchos "piensan que es dinero gratis y que sólo es un poquito de la sierra". Lo que "no son conscientes" es que "tienen que subir las palas y deforestar" y de la "contaminación ambiental, visual, auditiva y lumínica" que generan.