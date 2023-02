La gira del despilfarro: proyectos absurdos e inútiles con el dinero del contribuyente

El ingeniero Jaime Gómez-Obregón está de tour. Este hacker cántabro es famoso por compartir en sus redes sociales los despilfarros más escandalosos de los políticos y ahora ha vuelto a la carga. A la hora de denunciar el derroche sistemático del dinero del contribuyente, Obregón no distingue de ideologías. Además, cuando se trata de dilapidar la riqueza ajena, en todas las esferas de la Administración encuentra expertos de primer nivel. Gobierno, CCAA, ayuntamientos... no se libra ningún estrato.

"¡Nos vamos de gira nacional para ver cómo se tira el dinero de todos en plataformas digitales que no valen para nada y ya están muertas!" anunciaba Gómez-Obregón esta semana en Twitter, donde publicaba un recopilatorio insólito de proyectos públicos absurdos, inútiles y completamente fallidos. El término marketplace le puso sobre la pista. "Cada vez aparecía más en los proyectos públicos y me puse a investigar" cuenta a Libre Mercado. Algunos de sus hallazgos no tienen desperdicio.

Valdepeñas Shopping: Ciudad Real gasta 75.000 euros de los fondos europeos en 2020 para crear un marketplace (uno de los conceptos más de moda y donde más humo se vende). Después de la rueda de prensa, la publicidad oficial o de televisión, en 2023, el dominio no existe. El proyecto ha muerto.

Ciudad Real gasta 75.000 euros de los fondos europeos en 2020 para crear un marketplace (uno de los conceptos más de moda y donde más humo se vende). Después de la rueda de prensa, la publicidad oficial o de televisión, en 2023, el dominio no existe. El proyecto ha muerto. Cistell: Castellón gasta 30.000 euros de dinero público para "revitalizar el comercio en Castellón", según la prensa en 2021. Ya no existe la web.

Castellón gasta 30.000 euros de dinero público para "revitalizar el comercio en Castellón", según la prensa en 2021. Ya no existe la web. Navanzon: Navalmoral de la Mata gasta 15. 000 euros en una especie de Amazon rural. Tampoco existe ya el proyecto y el dinero se esfumó.

Navalmoral de la Mata gasta 15. 000 euros en una especie de Amazon rural. Tampoco existe ya el proyecto y el dinero se esfumó. Denia Marketplace: Denia gasta 36.300 euros de fondos FEDER en crear otro portal de ventas. ¿Dónde está? se pregunta Gómez-Obregón, que no consigue encontrar la URL en la red.

Denia gasta 36.300 euros de fondos FEDER en crear otro portal de ventas. ¿Dónde está? se pregunta Gómez-Obregón, que no consigue encontrar la URL en la red. Compra en Campillos: el pueblo de Campillos (Málaga) cree conveniente destinar 11.300 euros en otro marketplace que la prensa aplaude. Enésimo proyecto fallido.

el pueblo de Campillos (Málaga) cree conveniente destinar 11.300 euros en otro marketplace que la prensa aplaude. Enésimo proyecto fallido. La Nucía: este ayuntamiento de Alicante gasta 50.800 euros de dinero público en otro Amazon local que también ha desaparecido.

La lista de despropósitos detectados por el ingeniero es infinita y son el mejor ejemplo de los efectos más perniciosos de las subvenciones. "Tengo inventariados más de 100 plataformas como estas, pero… ¿para qué seguir? Son proyectos que solo viven mientras dura la subvención, los fondos locales o europeos. Poco después, expiran y desaparecen. Y a nadie le importa. ¡Son un fraude al contribuyente!" denuncia el cántabro.

El pozo sin fondo de la digitalización

Gómez Obregón ha detectado "un efecto contagio en los ayuntamientos por gastar el dinero público en dinamizar el comercio local. Pero no es sólo culpa de los alcaldes: a ellos les llega un dinero de Europa y, o se lo gastan en eso o lo tienen que devolver, lo que también les generaría críticas" señala. El ingeniero critica "la abundancia de dinero público para estos fines cuando ningún presupuesto público puede cambiar los hábitos de los consumidores".

Como ya publicamos en Libre Mercado, en los últimos tiempos el campo que ha ganado fuerza y está haciendo las delicias de las Administraciones más irresponsables es la "digitalización". Para muchos políticos cualquier actividad es susceptible de incorporar nuevas tecnologías, venderse online y hasta de incluirse en el metaverso. Mientras se haga con el dinero del ciudadano, no escatiman en gastos disparatados.

Además, el ámbito digital es el pozo sin fondo ideal para ocultar el fiasco de proyectos fallidos. "A los alcaldes les encanta hacer un evento para invitar a la prensa y anunciar con fuegos artificiales su nuevo Amazon local, y como nadie compra, porque a nadie le interesa, luego cierran la página y nadie se da cuenta de que han desaparecido. Es todo un despropósito" concluye.