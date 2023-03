Por qué los españoles deberíamos darle las gracias a Ferrovial

La marcha de Ferrovial buscando una mayor seguridad jurídica y unos impuestos más razonables fuera de nuestro país ha desatado una catarata de ataques e insultos desde los medios y partidos de izquierda e incluso desde el propio Consejo de Ministros, incluyendo a un Pedro Sánchez que ha llegado a atacar a la empresa durante su gira europea.

Ante una reacción tan violenta es normal que los ciudadanos se pregunten si no tendrán parte de razón aquellos que acusan a la empresa de avaricia y, sobre todo, de insolidaria. Nada más lejos de la realidad, en este vídeo analizamos las cuatro razones por las que los españoles deberían estar agradecidos a Ferrovial.

La primera es que se trata de la mayor denuncia hecha hasta el momento de la inseguridad jurídica que se vive en España: las empresas viven en la incertidumbre de saber qué nuevos impuestos o qué cambios en las reglas del juego llegarán de la noche a la mañana y por capricho de los políticos.

La segunda ha sido recordarle a los políticos algo muy básico pero que parecen haber olvidado, sobre todo desde la izquierda: que los actos e incluso las palabras tienen consecuencias en el mundo real.

En relación con esta la tercera es otro mensaje para los políticos: su poder no es total y hay formas, aunque sean tan radicales como abandonar el país, de alejarse hasta donde no llegan.

La cuarta y última razón es que, al contrario de lo que intentan hacernos creer desde la izquierda, que una empresa o un particular se vayan de España para no pagar impuestos no hace que los demás paguemos más, sino que muy al contrario es una de las pocas cosas que evitan que la bota impositiva del Estado nos apriete hasta asfixiarnos.