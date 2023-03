Plan Circular de Fundación Universia: apostar por la formación y por un mundo laboral lleno de oportunidades

La inclusión sigue siendo una tarea pendiente en algunos ámbitos, a pesar de las oportunidades de enriquecimiento que ofrecen a la sociedad. Y es algo que puede complicarse aún más cuando hablamos del acceso al primer empleo, un paso decisivo que presenta dificultades añadidas para algunos perfiles.

Un programa de ayudas o una beca para mejorar su formación pueden suponer un apoyo importante para aquellos jóvenes que buscan una primera oportunidad en el amplio mundo laboral. Con este fin, empresas como Banco Santander llevan años ayudando a estudiantes a labrarse su futuro a través de la Fundación Universia con distintas iniciativas que buscan que las puertas se abran para todos, desde una perspectiva de diversidad y equidad.

Un ejemplo es el Plan Circular, que ya tiene en marcha su tercera edición y que ha ayudado a jóvenes como Estefanía Giraldo. El programa financia parte de la educación de estudiantes con discapacidad o una situación económica difícil, facilitando su acceso a un bootcamp o programa de entrenamiento intensivo en competencias digitales que permite a los alumnos desarrollar sus competencias en ámbitos tecnológicos como la programación, Big Data o Ciberseguridad de la mano de instituciones de referencia.

Los estudiantes reciben una formación basada en el learning by doing que busca adquirir habilidades prácticas en un plazo de entre uno y tres meses. Fundación Universia anticipa el coste de la formación, que los estudiantes devolverán posteriormente en pequeñas cuotas. El 100% del dinero devuelto se destinará, de nuevo, a la formación de estudiantes en un proceso circular. El objetivo no es otro que facilitar la empleabilidad de quienes lo tienen más difícil con una herramienta económica innovadora que permite ayudar en el futuro a otros alumnos.