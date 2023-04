El Gobierno activa su mecanismo de coacción y amenaza a Ferrovial con Hacienda

El Gobierno sigue vertiendo su ira sobre Ferrovial. Cuando quedan sólo unas días para que la compañía celebre su Junta General de Accionistas (el próximo jueves) en la que tienen que decidir el traslado de su sede social a Holanda, el Gobierno ha advertido a Ferrovial de que la Agencia Tributaria tendrá la última palabra sobre "las ventajas fiscales" a las que la compañía podría acogerse por su traslado a Países Bajos. Dice Hacienda que si no hay motivos económicos de peso para su traslado y no sólo que persiga un ahorro fiscal.

Este lunes era la propia ministra de Economía, Nadia Calviño quien presionaba por carta a Ferrovial. Una carta de "emergencia" en la que le pide que reconsidere su marcha.

Uno de los motivos esgrimidos por Ferrovial, además de deslizar la mayor seguridad jurídica de las tierras holandesas respecto de las españolas, es el conseguir cotizar en el mercado norteamericano de una manera más rápida sencilla y directa. Mantener su sede en España no lo impide, pero lo dificulta.

El Gobierno niega este extremo y dice a Ferrovial que "Tanto el Gobierno como la CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas", decía ayer el Gobierno en su carta.

Este martes, en su nueva amenaza, el Gobierno insistía en que que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han encontrado impedimentos para que la empresa pueda llegar a cotizar en Estados Unidos sin tener que mover su sede a Países Bajos.

Amenaza ahora con Hacienda

Ferrovial dio este lunes la callada por respuesta y el Gobierno vuelve a la carga. Advierte a Ferrovial de que si su traslado no tiene "una lógica empresarial que no persiga únicamente el ahorro tributario, será la Agencia Tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de restructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido".

Hay ciertos impuestos que una compañía tiene que pagar por realizar una fusión como la que Ferrovial ha planeado con su filial neerlandesa, pero que podrían estar bonificados si se alega un motivo económico válido y con lógica empresarial.

La empresa defiende que ninguna empresa cotiza en ese país manteniendo su sede en España, por lo que argumenta que necesita experiencias que ya estén contrastadas por el bien de la empresa y de sus accionistas.

Estos últimos decidirán este jueves sobre este movimiento corporativo reunidos en junta general. En caso de aprobarse, la compañía ya ha establecido una hoja de ruta para mover su sede antes del próximo otoño y pedir su cotización en Estados Unidos antes de que acabe el año.