Calviño presiona por carta a Ferrovial para que cancele su marcha a Holanda

Tras varias semanas de críticas, amenazas y duras acusaciones que el Ejecutivo lleva asestando a Ferrovial por su anuncio de trasladar su sede fiscal a Países Bajos, el Gobierno decide ahora que es momento de pedirle a la compañía que se quede en España.

Así, el gabinete de Nadia Calviño, agitado por la decisión de la compañía, que será sometida a la votación de los accionistas en apenas tres días, ha optado por enviar una carta de emergencia a Ferrovial para que reconsidere su marcha. La comunicación, enviada por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, trata de convencer a la compañía de que no es necesario que traslade su sede a Países Bajos para lograr cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Según Ferrovial, uno de los principales motivos de su marcha, además de la mayor seguridad jurídica o las mejores condiciones de financiación, es la posibilidad de acceder más fácilmente, y de manera directa, al mercado inversor estadounidense.

Pero el Ejecutivo no está de acuerdo con esta explicación de la compañía presidida por Rafael del Pino, por lo que quiere que, en la Junta que se celebrará este jueves 13 de abril, la directiva informe a sus accionistas de que no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por las bolsas estadounidenses. De esta forma, Calviño espera que los accionistas de la compañía entiendan que no hay motivo económico para trasladar la sede a Países Bajos, aunque lo cierto es que los argumentos para la marcha van mucho más allá de dicha cuestión.

"Tanto el Gobierno como la CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas", han tratado de explicar fuentes del gabinete de Calviño tras el envío de la carta.

Por su parte, la empresa ha confirmado que ha recibido la misiva, pero por el momento ha declinado realizar ningún comentario sobre la misma.