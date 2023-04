Qué hacer si te piden dinero por un préstamo personal ¿Es una estafa?

Para ayudarte en un mes complicado, para pagar la entrada de ese coche que siempre quisiste o por mil razones más. Has decidido pedir un préstamo personal, pero está pasando algo raro al contactar con varias financieras. ¿Te están pidiendo dinero por adelantado antes de otorgarte el préstamo? Si es así, lo más probable es que no estés ante una empresa profesional de verdad, sino más bien ante una posible estafa.

Dadas las circunstancias globales, muchas personas están intentando lucrarse aprovechándose de otras con entidades financieras falsas y préstamos que son estafas. Para que no caigas en ese problema y puedas evitar situaciones incómodas, o grandes pérdidas de dinero, te vamos a ayudar para que sepas cómo detectar cuando un préstamo personal es una estafa, para que evites a los falsos prestamistas por internet.

¿Es este préstamo una estafa?

Lo primero que debes saber es que, si acudes a los lugares más fiables, nunca te toparás con este problema. Ten muy claro donde comparar préstamos a plazos para no verte en esa situación que incomoda a tantas personas, y que tantas complicaciones trae. De hecho, siguiendo esa vía, solo te toparás con prestamistas que no te piden dinero por adelantado.

Seguramente ahora te estarás preguntando, ¿qué hago si me piden dinero para darme un préstamo? Piensa que la clave es cuándo te lo piden. ¿Es antes de concedértelo? Ten cuidado, eso es una clara señal de alerta. Los estafadores suelen pedir el envío de una suma de dinero previa a la entrega del crédito para que, una vez lo reciben, desaparecer por completo. Ningún profesional de verdad, ninguna entidad que sea fiable, te va a pedir el dinero por adelantado. Tenlo muy claro.

Dicho esto, vamos a darte varias recomendaciones que te vendrán muy bien:

Nunca des dinero por adelantado

La regla de oro es nunca dar dinero por adelantado para solicitar un préstamo personal. Si alguien te pide que envíes dinero antes, no lo hagas bajo ningún concepto. En lugar de eso, infórmate y busca opciones confiables y seguras que no te pidan dinero por adelantado. No tengas prisa, porque es uno de los factores que suelen aprovechar los estafadores, sobre todo en tiempos de crisis económica, para que sus estafas logren funcionar.

Utiliza portales financieros de calidad

Una de las mejores maneras de encontrar préstamos seguros y confiables es a través de portales financieros de calidad o portales comparadores. Estos últimos se encargan de recopilar única y exclusivamente las mejores propuestas del mercado, viendo cuáles son mejores, peores o más adaptadas a tus necesidades. Comparan préstamos, condiciones y, al final, te ponen frente a la solución más adecuada para ti, reconocida de forma oficial y sin riesgo de fraude.

Cómo identificar una estafa

Existen muchas formas de identificar una estafa o fraude financiero y, para conseguirlo, es importante que conozcas muy bien todas las formas de identificarla. Aquí tienes algunas de las señales más claras que hay:

Te piden que envíes dinero por adelantado para procesar tu solicitud de préstamo.

Te prometen tasas de interés muy bajas o plazos de pago increíblemente largos.

No te piden información crediticia o financiera relevante antes de formalizar la solicitud.

No tienen una página web con protocolos de seguridad modernos o una dirección de correo electrónico corporativa.

Intentan presionarte para que no te lo pienses y aceptes el préstamo rápidamente.

Si se da algunas de estas cosas durante tu solicitud de préstamo, lo más probable es que realmente se trate de una estafa. De ser así, te recomendamos que dejes dicha opción de lado y explores alternativas con herramientas como la que te hemos indicado antes. Es lo mejor por tu seguridad financiera.

Cómo evitar posibles estafas con préstamos personales desde el primer momento

Además de las recomendaciones anteriores, aquí te dejamos algunas sugerencias adicionales para que puedas protegerte de las estafas:

Investiga el prestamista

Antes de decidirte, haz una pequeña labor de investigación. Busca a la entidad prestamistas en internet, consulta en redes sociales y verifica qué reputación tiene. Si das con reseñas, pueden serte de utilidad para detectar si realmente cumple con sus servicios, aunque es posible que veas que apenas tiene antigüedad, y eso también es una señal de alarma.

Compara con otros

Puede que parezca una opción caída del cielo por sus geniales condiciones y las facilidades que parece brindar, pero no te dejes engañar. Compara con otras alternativas y verás que la realidad es muy diferente. Nadie regala dinero, y mucho menos lo pide por adelantado cuando hablamos de créditos y/o préstamos.

Con toda esta información, esperamos que sepas bien cómo detectar falsos préstamos y, sobre todo, tengas muy claro que una verdadera entidad bancaria o financiera profesional jamás te pedirá pagar antes. Es algo que va en contra del objetivo en sí del propio préstamo, y una artimaña que cada vez se extiende más por internet para lucrarse de personas que tienen necesidades importantes.