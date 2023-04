El mundo rural se harta del "maltrato" de Sánchez y sacará los tractores a las calles

Más de un centenar de organizaciones rurales de toda España se han unido bajo el movimiento SOS Rural, que este martes ha presentado la convocatoria de una gran manifestación para protestar contra las "leyes radicales, animalistas y ecologistas" del Gobierno de Pedro Sánchez. La marcha se celebrará el próximo 14 de mayo en Madrid, dos semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas.

SOS Rural es "una plataforma independiente y apolítica que quiere congregar a todo el mundo rural para protegerlo", ha explicado Carlos Bueno, coordinador de SOS Rural. Además, ha recordado que el mundo rural abarca el 85% del terreno de España, con "siete millones y medio de personas maltratadas y boicoteadas". Por ese motivo, ha explicado Bueno, "ha llegado el momento de plantear la unidad para reivindicar y defender nuestras actividades, que están en peligro".

El coordinador de SOS Rural también ha denunciado que están "siendo atacados por leyes radicales, animalistas y ecologistas que parecen no conocer el mundo rural" y, a través de la manifestación del próximo 14 de mayo, pretenden dar visibilidad a los problemas del mundo rural, que también afecta a los consumidores como "víctimas de las subidas de los precios de los alimentos" y también para "exigir las modificaciones fundamentales" para proteger al sector primario y rural.

La manifestación, que todavía no tiene un horario y recorrido confirmado, arrancará con una procesión de tractores por las calles de Madrid, seguida de una comitiva de animales de tiro, caballos, cetrería y mascotas en general, ha avanzado Bueno.

"Nadie quiere cultivar"

"Hay una relación directa entre la ruina del campo y los precios de los alimentos que paga el consumidor", ha destacado Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Agricultores Valencianos. También ha recordado la situación de desabastecimiento de productos procedentes de países externos durante la pandemia de coronavirus y el aumento de los precios que estamos padeciendo a raíz de la invasión rusa de Ucrania: "Carecemos de girasol cuando España era exportador. Se están llevando a cabo malas políticas en todas las administraciones: nacional, europea y autonómica", ha denunciado.

Viciedo también ha alertado sobre las "medidas medioambientalistas" que se están implantando en la Unión Europea, concretamente la estrategia ‘De la granja a la mesa’, que carecen de cualquier tipo de asesoramiento científico y que supondrán una pérdida de competitividad para los agricultores europeos: "Acabaremos abandonando las explotaciones, dependeremos de terceros países para alimentarnos, que traerán sus productos en grandes barcos contaminantes".

Según Viciedo, "no puede haber relevo generacional porque la agricultura no es rentable" y el gran problema, ha destacado, "son las políticas agrarias que se están llevando a cabo". Por ese motivo, ha insistido, "nadie quiere cultivar, porque no se saca para vivir, pero quieren darles nuestras tierras a esas plantas fotovoltaicas o esos molinillos que arruinan nuestro paisaje. Renovables sí, pero no así".

Dependencia de terceros países

Entre las reivindicaciones de SOS Rural se encuentran: proteger el mundo rural con un marco regulatorio que defienda la economía rural de forma integral; mejorar la gestión del agua mediante la revisión del marco regulatorio y el establecimiento de un Plan Hidrológico Nacional; defender la agricultura frente a la competencia desleal de terceros países; elaborar un Plan Nacional contra la España Vaciada y defender la pesca y caza tradicionales dentro de las estrategias de biodiversidad.

"Queremos seguir produciendo productos de calidad y asequibles. Nosotros podemos seguir generando empleo y atrayendo a jóvenes. También podemos garantizar que la comida llegue a toda Europa ¿Por qué tenemos que depender de terceros? Nosotros queremos depender de nosotros mismos", ha reivindicado Salvador Marqués, vicesecretario de ANSEPRIM.