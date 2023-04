Insólito altercado en Tetuán: un okupa se autolesiona e intentan apuñalar a un mediador

Ayer, miércoles, sucedió otro incidente ocasionado por el fenómeno okupa que afecta a numerosos propietarios alrededor de todo el territorio español. En esta ocasión, el suceso tuvo lugar en el barrio madrileño de Tetúan donde la empresa de desokupación OPS2 ha denunciado un intento de apuñalamiento en una vivienda en la que estaban ejerciendo como mediadores.

"El edificio es bastante conflictivo", cuenta un portavoz de la empresa a este medio. "Es un punto de venta de droga y ha habido hasta muertes por sobredosis". La zona es frecuentada por personas problemáticas. "Hay mucha afluencia de toxicómanos y de bandas, el barrio estaba ya muy atemorizado por los robos y por el ambiente" asegura. De hecho, en el edificio muchas personas vivían en una situación completamente inhumana y deplorable. "En la parte de abajo, por ejemplo, habitaban en diez metros cuadrados seis personas hacinadas y rodeadas de excrementos".

Al principio la llegada de estos mediadores parecía estar dando sus frutos resolviendo una situación irregular con el acuerdo de todas las partes. "Venimos, negociamos con ellos, les buscamos un hotel para cuando tuvieran que salir... La mediación se realizó con una persona de nacionalidad rumana con el que mantuvimos un trato completamente cordial y llegamos a un acuerdo" relata.

Sin embargo, la situación comienza a cambiar de repente. "Veo que me empieza a poner obstáculos a la hora de abrir alguna puerta dentro de la vivienda. Me daba la sensación de que me ocultaba cosas. Al acceder al sótano vimos baños y cocinas ilegales, personas que llevan seis años viviendo en trasteros que le alquilan a este señor por 200 o 300 euros al mes, menores y hasta un bebé de un mes".

OPS2 descubre que el hombre con el que negociaban tenía otra cara y fue entonces cuando "una mujer se abalanza hacia mí con un cuchillo en la mano, pero nosotros estamos entrenados y pudimos esquivarlo. Él se empieza a autolesionar con un bate de béisbol y después trata de agredirnos con el bate. Al tercer intento de alcanzarnos el arma se le resbala golpeando a un cerrajero que nos acompañaba para abrir las puertas. Eso hizo que se encerrara con dos menores. Específicamente, con una menor y su hijo de un mes".

Tras todos esos sucesos se presenta la policía "con cascos y escudos" porque "la zona ya es conocida". Los menores se han enviado a un centro y el hombre se encuentra en comisaría, según cuentan desde OPS2. Por suerte, y por la experiencia de estas empresas, ninguna persona acabó resultando herida de gravedad a excepción de las autolesiones provocadas por el okupa.