Nervios en la banca estadounidense tras el colapso de First Republic: se desploman ahora PacWest y First Horizon

El sector bancario permanece en vilo tras los últimos acontecimientos en Estados Unidos. Por si no fuera suficiente la quiebra en el mes de marzo del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, seguido por el colapso de Credit Suisse, el mes de mayo ha devuelto el nerviosismo a un sector que muestra especial fragilidad en el mercado norteamericano.

Así, este mismo lunes 1 de mayo conocíamos el anuncio de quiebra del First Republic Bank, suponiendo la segunda mayor de la historia del sistema bancario estadounidense. El banco fue cerrado por las autoridades y vendido por 10.600 millones de dólares a JPMorgan , que "asumirá todos los depósitos" y "la práctica totalidad de los activos" de la entidad.

Tras la compra de First Republic, el CEO de JPMorgan aseguró que la operación daba por cerrada "parte de la crisis" y llegó a recalcar que el sector bancario americano "es muy estable". Sin embargo, con el transcurso de los días, la situación, lejos de mejorar, parece volverse más y más complicada.

Este martes, durante la primera sesión bursátil del mes, la bolsa americana volvió a registrar caídas de doble dígito en muchos de los valores financieros, agravándose la situación más si cabe durante ayer miércoles para algunas entidades. Es el caso, en primer lugar, del banco regional PacWest, cuyas dudas sobre su situación de liquidez y la confirmación de que está buscando "opciones estratégicas" han desplomado un 50% sus acciones durante el miércoles y más de un 50% durante la sesión de hoy jueves.

No obstante, la entidad ha tratado de tranquilizar a los inversores asegurando que "el efectivo y liquidez disponible se mantienen sólidos y superan nuestros depósitos no asegurados, representando el 188% al 2 de mayo de 2023".

Circunstancia similar vive otro banco regional, Western Alliance, tras anunciar que está en conversaciones con socios e inversores sobre una posible venta. Sus acciones se desploman hoy alrededor de un 40%.

Al mismo tiempo, nos encontramos con la delicada situación de First Horizon, impactada por la decisión del gigante canadiense TD Bank de retirar su oferta de compra sobre el banco estadounidense. La cancelación de la operación, valorada en más de 13.000 millones de dólares, ha llevado a las acciones de la entidad a desplomarse más de un 35% durante la sesión de este jueves, y que se suman a las caídas de ayer.

"Si bien el anuncio de hoy es desafortunado e inesperado, First Horizon continuará su camino de crecimiento operando desde una posición de fortaleza y estabilidad", ha asegurado el presidente y consejero delegado de la compañía, Bryan Jordan.

Tipos de interés

La delicada situación del sector bancario no ha impedido a los principales bancos centrales detener las subidas programadas de tipos de interés. De esta forma, la Reserva Federal estadounidense (FED) anunció ayer miércoles un nuevo alza de los tipos de interés, de 25 puntos básicos, que sitúa las tasas en una horquilla de entre el 5 y el 5,25 %. Esta subida, no obstante, confirma la senda de ralentización en las elevaciones de tipos, no descartándose que pueda incluso constituir el último alza de la FED.

Decisión similar ha adoptado el Banco Central Europeo (BCE), que ha ralentizado la subida de tipos, anunciando que los eleva en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se situará en el 3,75%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 3,25% y la de facilidad de préstamo el 4%.