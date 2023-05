España, el país europeo donde más se encarece la leche y por qué será nuestra perdición

España es el país de la Unión Europea en el que más ha subido el precio de la leche cruda de vaca en origen en el último año. Según el informe de la Comisión Europea, los ganaderos españoles recibían unos 35 céntimos por litro a principios de 2022, mientras que ahora perciben unos 60 céntimos por litro, lo que supone un incremento del 60%.

Sin embargo, esta revalorización de la leche española podría volverse en contra de los propios ganaderos, ya que la leche del resto de Europa está empezando a ser cada vez más barata y, por lo tanto, cada vez somos menos competitivos: "Parece que el precio de la leche como materia prima está en su límite. El ambiente en Europa es de que el precio está bajando, pero no sabemos en qué se traducirá hasta que se recojan los datos oficiales", ha señalado el director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), Luis Calabozo.

La bajada de precios generalizada en Europa está poniendo en graves apuros a los ganaderos a la hora de negociar los contratos lácteos para los tres próximos meses. Y ya veremos qué ocurre en verano, cuando no haya pastos para alimentar al ganado y la sequía actual dispare todavía más los costes de producción.

"El aumento de la producción en Europa y la caída generalizada de precios nos pone en riesgo. Nuestras dificultades en la producción o la sequía provocarán que no podamos competir con el precio de la leche de fuera. Perderemos cuota de mercado y lineales en los supermercados. Así que estamos en una situación de equilibrio difícil, y tenemos que tratar de mantenernos para no perder cuota de mercado y no destruir tejido productivo", señala Calabozo. Mientras tanto, aumentan las importaciones. De hecho, el 45% del queso que consumimos en España procede del norte de Europa.

La clave: garantizar el suministro

Ante este contexto de incertidumbre, FeNIL ha presentado un programa de diez propuestas para garantizar el futuro del sector lácteo español y afrontar su reto fundamental: garantizar el suministro de la leche de origen español. También han anunciado su intención de llevar este documento ante el Gobierno de Pedro Sánchez y los responsables de las diferentes comunidades autónomas.

FeNIL propone actuar sobre "los tres grandes ejes de la cadena del sector lácteo: la materia prima, el valor de cadena y las condiciones de mercado" con el objetivo de "impulsar no sólo la actividad de la industria transformadora, sino de toda la cadena del sector, desde la granja a los hogares españoles", ha asegurado Calabozo.

"El gran desafío al que nos enfrentamos es asegurar el aprovisionamiento de leche suficiente, de calidad, y sostenible medioambiental y económicamente", ha señalado el director general de FeNIL, que también ha hecho un llamamiento a la colaboración de los poderes públicos: "Está en juego todo el sector y, con él, su aportación a una dieta saludable y accesible, a la economía y el empleo, y a la fijación de la población en territorios rurales, donde, en muchos casos, la industria láctea es la única fuente de actividad y empleo industrial".

Diez medidas para garantizar la leche española

Calabozo también ha recordado que la industria láctea española, compuesta por un 98,5% de pymes, factura 9.500 millones de euros al año, representa el 1,3% del PIB y genera 30.000 empleos directos. Además, cerca del 40% de las instalaciones lácteas está ubicado en poblaciones de menos de 2.000 habitantes.

Las diez medidas que propone FeNIL para garantizar el suministro de leche española y el futuro del sector ante este "escenario de incertidumbre que, sumado a una "fuerte crisis de costes, amenaza al tejido productivo son las siguientes":