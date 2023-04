Ni paja, ni alfalfa, ni pasto: las vacas se quedan sin comida

Los ganaderos de toda España están teniendo serias dificultades para alimentar a sus animales. No hay paja, ni alfalfa. Los pastos se han secado debido a la sequía y los sustitutos, como ciertos tipos de pienso, son extremadamente caros. Además, la producción del año que viene también se ha echado a perder este mes de abril, el más seco desde que hay registros históricos según AEMET. Los ganaderos alertan de que tendrán que llevar a sus animales al matadero ante la imposibilidad de alimentarlos. Y, como siempre, los consumidores pagaremos las consecuencias: habrá menos carne y, por lo tanto, será más cara.

Víctor Arriazu es ganadero de vacuno bravo y manso en la Ribera Navarra. Asegura que "hay escasez, anda la cosa fatal para encontrar de todo y las previsiones de futuro no son nada buenas". Arriazu explica que el año pasado estaba pagando la paja a unos 40 euros/tonelada, pero este año le cuesta 90 euros. Lo mismo sucede con la alfalfa, que ahora ronda los 400 euros/tonelada mientras que en años anteriores rondaba los 200 euros. "Y el año que viene, lo mismo no hay".

Los ganaderos que no puedan pagar el doble por el forraje, tampoco pueden utilizar los pastos porque la falta de lluvias los ha secado. La posibilidad de recurrir a sustitutos también es muy complicada: "Yo utilizo muchos subproductos de las patatas pequeñas del destrío para los animales. Pero este año hay menos cosecha y más demanda, así que los productores están aprovechándola toda para consumo humano. También hemos utilizado bagazo de cerveza, pulpa de fruta, pulpa de remolacha… pero como ahora hay tanta demanda, no te sirve nadie. No lo encuentras en ningún lado", explica Arriazu.

Ahora mismo no hay forraje. Lo confirma la Asociación Nacional de Industriales de la Paja (ENIP): "No hay. Venimos de un año malísimo y nos enfrentamos a este, que todavía es peor. Y el problema es generalizado en toda España. Muchos proveedores se han quedado sin paja", señalan fuentes de la asociación.

Exportaciones a Emiratos Árabes y Arabia Saudí

Lo paradójico de esta situación es que el año pasado España exportó unas 183.000 toneladas de forrajes deshidratados principalmente a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, China, Corea del Sur y Portugal, según datos del informe de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa deshidratada publicado en septiembre de 2022. Del total de forraje deshidratado exportado, 122.802 toneladas corresponden a balas deshidratadas y 60.465 toneladas son pellets en formato granulado.

Exportaciones de forraje deshidratado de 2022.

Desde ENIP recuerdan que "las exportaciones son necesarias para sostener las empresas españolas". Además, recalcan, "no se puede guardar la producción de un año para otro" por el precio que supone almacenar las pacas. También aseguran que "el alarmismo agrava las malas situaciones como las actuales" y añaden que "nuestros eurodiputados tendrían que estar trabajando y dialogando con sindicatos y agentes sociales para minimizar el problema al que nos vamos a enfrentar".

Vacas al matadero y carne más cara

Si este año es malo, las condiciones de sequía auguran un 2024 todavía peor para los ganaderos, alerta Arriazu: "El año que viene puede ser desastroso porque ahora mismo no hay cosecha. En la Ribera Navarra, aunque llueva hoy mismo, los cultivos de secano ya no tienen solución, con lo cual, no habrá producción ni de paja, ni de grano, ni de nada. Estamos a la espera de ver si ponemos una cosecha de maíz que también utilizamos para forraje, pero de momento no nos garantizan que podamos regarlo".

Arriazu también alerta de que si los agricultores no pueden alimentar a sus animales, acabarán llevándolos al matadero y dejarán de criar: "Si esto no cambia mucho, muchos animales van a ir al matadero porque a estos precios es inasumible. Eso, o el Gobierno tendrá que pensar en ayudas fuertes que ayuden a mantener la cabaña ganadera. Y llevarlos al matadero supone que habrá menos reproductoras: menos corderos y terneros. Y a menor oferta de carne, más sufrirá el bolsillo del consumidor", recalca Arriazu.