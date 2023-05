'Protagonistas de su futuro' ayuda a mujeres en exclusión social en la búsqueda de empleo

Iberdrola y la Fundación Integra buscan mejorar la empleabilidad de las mujeres en situación de exclusión social haciendo partícipes de su formación a los empleados a través del voluntariado corporativo en la Escuela de Fortalecimiento de la Fundación. "Nosotros participamos en talleres que están orientados a ayudarles a encontrar empleo, al final es transmitirles y darles seguridad que es lo que más les falta. Te sientes muy útil y es una de las cosas más gratificantes que uno puede hacer", asegura Verónica Villar, voluntaria de Iberdrola.

La III edición del programa ‘Protagonistas de su futuro’ apoya a 150 mujeres que durante los meses del proyecto pasarán por diferentes procesos de selección, formación y coaching para alcanzar el objetivo de integrarse en el entorno laboral.

"Es un proyecto financiado por Iberdrola, dirigido a la mujer en situación de exclusión social con el objetivo de que encuentren trabajo y ayudarlas a que normalicen su vida gracias a un empleo. El que una persona de una empresa comparta su tiempo y su experiencia laboral con ellos tiene un valor incalculable", afirma Lola Sato, de Empleo Mujer Fundación Integra.

El 60% de mujeres ya ha accedido a un empleo

‘Protagonistas de su futuro’ es un programa integral que busca recuperar y canalizar hacia el empleo las capacidades de estas mujeres que, por su situación, les es complicado encontrar un trabajo que les permita recuperar su vida y su autoestima. Además, la situación se ha visto empeorada, debido a la crisis de la covid-19, en muchas mujeres víctimas de violencia y/o mujeres que se encuentran en exclusión social.

"A los voluntarios se lo agradezco muchísimo porque es un gran cambio para nosotras a nivel personal. Lo más importante es que hay que tener seguridad en uno mismo y salir adelante", confiesa una de las participantes de la III edición de ‘Protagonistas de su futuro’.

El proyecto entre Iberdrola y la Fundación Integra, ‘Protagonistas de su futuro’, nació en 2021 y en su tercera edición ha mejorado la empleabilidad de 301 mujeres, de las cuales, el 60% ha accedido a un empleo.

En los meses que lleva activa la III edición han participado 24 voluntarios de Iberdrola con los que se ha puesto en común el impacto conseguido hasta el momento con el proyecto. Desde enero ya han impartido nueve talleres sociolaborales en Madrid y Barcelona. Además, en los próximos meses también lo harán en Mallorca, Valencia, Zaragoza y Sevilla.

"Ser voluntaria de Iberdrola me da la oportunidad de conocer a gente muy diversa que tienen muchísimo que aportarme a mi, yo también espero poder aportarles algo a ellas y es una experiencia increíble", ha reconocido Berta Martín, voluntaria de Iberdrola.

"Es un método de superación muy grande"

Durante una jornada de encuentro virtual los voluntarios han compartido su experiencia y han podido escuchar los testimonios de mujeres a los que esta formación ha ayudado a mejorar su futuro.

Una de las mujeres a las que este proyecto le ha cambiado la vida es Alba, quien tuvo muchos problemas económicos y de adicción tras tener a su hijo con tan solo 21 años. "Vivía en la calle, en el poblado de Valdemingómez, y robaba casi todas las noches para conseguir droga. Eso era un infierno y quería dejar de consumir pero en las circunstancias que estaba y sin apoyo ni nada, no podía", confiesa Alba, participante del taller ‘Protagonistas de su futuro’.

Antes de conocer el programa, Alba estuvo en prisión por todos los problemas que le supuso su mala situación y al salir encontró la Fundación Integra. "Se me abrieron un poco las puertas, me empecé a ilusionar, vi que era posible encontrar un trabajo y que no me tenía que avergonzar de todo lo que había pasado, al contrario, es un método de superación muy grande después de haber estado en lo que estado. Estoy muy orgullosa y le estoy muy agradecida", explica Alba.

Con esta iniciativa, ambas instituciones trabajan conjuntamente en los compromisos de la Agenda 2030, incidiendo directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que el programa de voluntariado corporativo de Iberdrola está alineado desde 2015.

Iberdrola es una de las compañías adheridas a la red de empresas por una sociedad libre de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, acuerdo al que también está suscrita Fundación Integra desde 2012.