Juan Bravo: "Tenemos que hacer una bajada de impuestos ordenada"

La España del sanchismo está inmersa en una espiral peligrosa en la que la deuda es uno de los pesos que hunde la economía, pero no es el único. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el senador vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha diagnosticado uno a uno estos problemas y ha tratado de aportar la solución que podría aplicarse si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales.

En el caso de la deuda real que tiene España, Juan Bravo ha dicho que "supera 1,5 billones de euros" y que el Gobierno de Pedro Sánchez la "ha incrementado en puntos porcentuales muy superior a la media europea" y que "todo lo fían a la deuda y que todo lo que están anunciando lo van a pagar las generaciones futuras". Bravo ha asegurado que "frente a eso, que es una situación muy complicada que hemos vivido anteriormente, tenemos alternativa. Los empresarios, autónomos y emprendedores españoles tienen capacidades y somos un país con una capacidad captación de inversiones y talentos muy potente". Ha explicado que el plan del PP "es un proyecto de país que realmente nos haga ser atractivos y no seamos el país que más impuestos pone, que más trabas pone y más trabas pone y que va en contra de los empresarios y señores que crean más de 100.000 puestos de trabajo".

"Se hace una política de jóvenes a los que les dejan el país con más deuda, más déficit y el país con mayor tasa de desempleo juvenil y frente a eso les dan 400 euros", ha indicado el vicesecretario de Economía del PP que ha puesto de ejemplo a la generación que ahora tiene 30 años y que "solamente ha vivido crisis en este país". Piensa que "es la que hay que dar una enorme oportunidad porque depende de ellos gran parte".

También ha dicho que hay que evitar que esas personas estén más pendientes de lo que reciben del Estado que de trabajar. Ha dicho que "lo importante no es tener pescado sino la caña de pescar para que la gente se pueda desarrollar, a esta sociedad si les pones los instrumentos lo asume y lo acepta y lo quiere. No tener una sociedad subsidiada". En este sentido ha apuntado que "tenemos que premiar el trabajo y no el no trabajo. En España hay mucha gente sin empleo, pero hay mucho empleo sin gente".

Bravo ha dicho sobre sus medidas sobre el empleo público: "Que el Gobierno ha metido 400.000 empleados públicos es cierto, pero también que hasta 2030 se jubilan ente el 34% y 50% de los empleados públicos". Para el vicesecretario de Economía de los populares existe "una enorme oportunidad para retransformar y reconstruir la administración". Ha indicado que "queremos competir en el exterior. Tenemos que ser competitivos. Si nuestras cotizaciones son más altas que la media de la OCDE nuestras empresas son menos competitivas. La clave no es exigirle más a los que están sino que estén más". Por ese motivo piensa que "si en vez de 20,6 millones de personas tenemos 22 millones de personas trabajando los esfuerzos se reparten y se genera más. Es el ejemplo de Andalucía, hemos bajado impuestos y recaudar más porque hemos conseguido que haya más gente trabajando".

Pensiones y vivienda

Juan Bravo ha dicho que es necesario "contar la verdad" sobre la situación de las pensiones. "Hay que decirle a los españoles que en 2046-2047 seremos 15 millones de pensionistas. Hoy somos 9,2-10 millones. Hoy con 20 millones de personas trabajando pagamos difícilmente 10 millones de pensiones. En 2046 harían falta 30 millones de personas trabajando, con pensiones que por regla general serán más altas". Por eso cree que "necesitamos que nuestros jóvenes ganen más y para eso también hay que hacer política".

En este sentido ha dicho que "es importante estudiar y formarte. Un señor que gana 15.000 euros paga entre impuestos y cotizaciones 4.500 y si gana 30.000 paga más del triple. Como sociedad interesa que el joven gane 30.000". La otra cuestión de las pensiones son la falta de nacimientos. Ha dicho que "entre 2008 y 2022 en España han nacido 190.000 niños menos, si hoy tenemos un problema con las pensiones es que hubo un baby boom que permitió durante muchísimo años que no tuviésemos un problema con las pensiones. Ahora sí. Tenemos un problema de natalidad que otros países están afrontando directamente por distintas vías como "ayudar en actividades, conciliación y premiar a los que más hijos tengan".

Sobre la vivienda ha dicho que "en España lo que está provocando el incremento de los precios es que se construyen 110.000 viviendas y las necesidades no son menos de 130.000-140.000 y que en el sector de la construcción faltan hoy entre 550.000 y 700.000 personas. Eso es lo que provoca la subida de los precios, si no tengo trabajadores tengo que pagar más, tiene que subir el precio… pueden subir el precio porque las necesidades no las cubren". Para ello también hace falta "poner suelos a disposición y agilizar los PGOU".

¿Bajadas de impuestos?

Juan Bravo ha indicado que en "esos 100 primeros días poner encima de la mesa la transformación. La izquierda nos va presionar, pero si nosotros gobernamos es porque los españoles, como pasó en Andalucía, deciden que quieren justo lo contrario a lo que se está haciendo. No hacerlo sería defraudar".

Para ello también tienen que hacer "una reducción del gasto superfluo" y hacer "una reforma laboral de verdad que provoque flexibilidad. Tenemos que premiar al que trabaja, el premio no debe ser no trabajar". También "una fiscalidad adecuada" y una "reducción de ministerios". Sobre el IRPF ha apuntado que "nosotros en cada elemento que podamos lo vamos a bajar" y ha señalado que "tenemos que hacer una bajada de impuestos ordenada".