¿Cuánto cuesta contratar a un trabajador en España? Mucho más de lo que piensas

¿Cuánto cuesta contratar en España? Si no eres empresario, quizás te lo hayas preguntado alguna vez, pero sin demasiado interés. Como trabajador, lo que sabes es que tu sueldo no es muy alto; mucho más bajo, en cualquier caso, que el de tus colegas en otros países de Europa. Y si lo eres, sabes que la respuesta es "mucho"... pero puede que no tengas claro a cuánto asciende ese mucho.

Pues bien, esta semana, La Pizarra de Domingo Soriano va a intentar acercarse a la respuesta. Decimos "acercar" porque es imposible dar una cifra cerrada. Dependerá de muchas circunstancias: del puesto, sector, características del trabajador... Pero que no haya una cifra exacta no quiere decir que no podamos acercarnos o plantear supuestos muy realistas.

Nuria Richart y Domingo Soriano comienzan con un recuerdo a sus pizarras sobre cotizaciones y sueldos desde la perspectiva del trabajador:

Hace un año hacían un recuento de lo que cobra un trabajador y lo que le cuesta a su empresa, incluyendo las cotizaciones sociales en "Las cifras reales de lo que cobras... y lo que cuestas" En abril de este 2023, la pregunta era cuánto recibiría en su cuenta un trabajador con un sueldo bruto de 50.000 euros al que la empresa le pagase 10.000 euros más: es decir, si se gastan esa cantidad extra en él... cuánto le queda en neto

Como vemos, el enfoque siempre es el mismo: el del empleado. Pero en toda relación laboral hay dos partes: el que paga y el que cobra. Por eso, en esta ocasión hemos cambiado el ángulo desde el que miramos y hemos puesto la cámara para que se centre en el punto ciego que casi nunca entra en el plano: cuánto cuesta un puesto de trabajo normalito (sueldo bruto de 40.000 euros) en España. A partir de ahí, cada uno sacará sus conclusiones. Para algunos, seguirá siendo muy poco y tendremos que mantener las subidas de impuestos a las empresas, porque todavía hay margen para apretar la soga un poco más. Otros puede que empiecen a mirar a su jefe y al sueldo que les paga con otra mirada. La de quien es consciente de la realidad. Porque un sueldo bruto de 40.000 euros, que apenas supone un neto en catorce pagas de poco más de 2.100 euros al mes, en realidad implica un coste de más de 65.000 euros. ¿Imposible? Vean La Pizarra y vayan sumando. Se lo aseguramos: si acaso, nos hemos quedado cortos.