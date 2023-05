Feijóo adelanta su hoja de ruta fiscal: bajará el IRPF a rentas medias y bajas y estudia eliminar Patrimonio

En una comparecencia ante el Círculo de Economía en Barcelona, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado algunas pinceladas de lo que será su política en materia de impuestos si llega a La Moncloa.

Hasta ahora, su responsable económico, Juan Bravo, se había comprometido a "no subir" los impuestos en el caso de que los populares lleguen a Moncloa, un escenario que se plantea posible, según las encuestas, en las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Este miércoles, Feijóo ha dado un paso más y ha abierto la puerta a acabar con Patrimonio y eliminar los impuestos de los de banca y las eléctricas. En su intervención ante el lobby catalán, el presidente del PP ha tachado de "injusto" el impuesto sobre el Patrimonio avanzando que si es presidente del Gobierno, buscará devolvérselo a las comunidades autónomas.

"Yo lo eliminé para el 99% de los gallegos. No se puede pagar siempre por lo mismo todos los años. Pero insisto, hemos de cuadrar las cuentas, no vengo a hacer demagogia", ha precisado insistiendo también en que tendrá que "ver como está la situación del déficit" antes de tomar decisiones.

El presidente del Partido Popular ha afirmado precisamente que la deuda pública es su "primera gran preocupación" y ha lamentado que España sea el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB de 2019 y que aún no ha conseguido, lo que ha calificado de "un suspenso sin ninguna matización".

IRPF

Feijóo también ha insistido en su propuesta de rebajar el IRPF para las rentas bajas y las medias, y ha criticado al Gobierno por no haberlo hecho. También ha dejado entrever que eliminará los impuestos a la banca y las eléctricas del Ejecutivo de Sánchez.

Respecto al primero, ha explicado que si se quiere solucionar el incremento de las hipotecas se puede crear un fondo con la banca pero no crear un impuesto judicializado y que "previsiblemente" se tenga devolver. Sobre el de las eléctricas, ha dicho que "parece que está hecho para perderlo y lo devuelvan".

"Este tipo de políticas quizás captan votos, pero no inversión", ha sentenciado Feijóo en referencia al ejecutivo de PSOE y Podemos. "La situación económica de España no es para ningún triunfalismo, sino para el realismo, y me parece bueno que olvidemos el conformismo e iniciemos una política de reformas", ha dicho ante los empresarios catalanes.