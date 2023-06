Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de la coalición izquierdista Sumar, ha explicado este lunes una de sus propuestas económicas en el ámbito internacional: crear un impuesto global a las grandes fortunas. "Creo humildemente que no solamente es posible, sino que urge hacerlo", ha exhortado la vicepresidenta segunda.

Este tributo –que ya aplica el Ejecutivo en España mediante el "impuesto temporal de solidaridad" con tasas de hasta el 3,5% –tendría, en este caso, un supuesto objetivo medioambiental y no recaudatorio. Concretamente, su instauración serviría para proteger "a las principales víctimas de la crisis climática" y, según Díaz, debería complementarse con un gravamen a los "beneficios extraordinarios" de las empresas de combustibles fósiles.

Más en detalle, el tributo internacional a las grandes fortunas propuesto por la líder comunista consistiría en un gravamen de entre el 1,5% y el 3% sobre todas las personas adultas del mundo cuyo patrimonio supere los 100 millones de dólares. De esta forma, afectaría al 0,001% de la población adulta mundial o "poco más de 60.000 personas", ha explicado Yolanda Díaz.

En el escenario más agresivo, este tributo implicaría que una gran fortuna que no logre rentabilizar o expandir su patrimonio vería menguado su patrimonio en un 3% cada año. Así, por ejemplo, una persona con un patrimonio de 1.000 millones perdería el 60% de su riqueza en solo 30 años. Todo ello suponiendo que la gran fortuna no encuentre escapatoria para pagar para el tributo. Y por no hablar de que, por lo general, este tipo de patrimonios se concentran en propiedades poco líquidas o cuya venta precipitada podría provocar inestabilidad financiera.

"De esto tenemos que hablar, de esto va el cambio climático, de esto va el reparto de las cargas, de esto van los grandes desafíos de la época", ha subrayado Díaz, que considera que estos impuestos "innovadores" ayudarían a reducir la desigualdad de la emergencia climática.

En este sentido, ha insistido en que el cambio climático no lo sufren igual los barrios donde las rentas son más elevadas que los que son más pobres. "Quien más contamina y menos sufre las crisis sociales es el que más tiene que aportar", ha recalcado.