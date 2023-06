Golpe a los Conguitos: otros productos podrán utilizar su marca

Chocolates Lacasa, compañía española dedicada al mundo de los dulces, ha recibido este miércoles 7 de junio un varapalo judicial al respecto de uno de sus productos más emblemáticos: los Conguitos. Y es que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que dicha marca no es de uso exclusivo de Lacasa, al menos en productos que sean diferentes a la confitería y los bombones.

El origen del conflicto legal se remonta al año 2016, año en el que Lacasa recurrió ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que una empresa de droguería estaba utilizando la marca Conguitos para sus productos. En concreto, fue un empresario de Elche, Mariano Esquitino, quien empleo el nombre tanto en una amplia gama de productos de droguería como de accesorios de bisutería o relojería.

El motivo del recurso fue que, a ojos de la chocolatera, este empresario estaba actuando de mala fe al utilizar la marca Conguitos aprovechándose indebidamente de su carácter distintivo y de su renombre. Pero el recurso no fue aceptado por la oficina de patentes, todo bajo el pretexto de que Lacasa solo pudo demostrar que utilizaba la marca en productos de confitería y bombones y, en concreto, en cacahuetes recubiertos de chocolate.

Pero la decisión de la EUIPO, que también descartaba la mala fe y el aprovechamiento indebido del empresario ilicitano, no contentó a la empresa chocolatera, que elevó el caso a los tribunales europeos.

La decisión del TJUE, no obstante, vuelve ahora a rechazar el requerimiento de Lacasa, argumentando que no está demostrada una equivocación de la oficina de patentes al determinar que el público de la empresa de droguería no establecería ninguna asociación con los productos de chocolate.

En concreto, la corte de Luxemburgo entiende que Chocolates Lacasa no ha demostrado que su marca Conguitos "gozara de gran renombre" ni ha probado que los consumidores puedan confundir un registro con otro ni que pueda "dar lugar a un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre". La chocolatera española dispone aún de la posibilidad interponer un recurso de casación en un plazo de dos meses.

Tres años después de los conguitos ‘racistas’

Pese al éxito de Conguitos, lo cierto es que la marca le ha traído a Lacasa más de un dolor de cabeza. Y es que el nuevo varapalo judicial con motivo de los derechos de marca se une a la polémica surgida en el año 2020.

Recordemos que en plena pandemia la chocolatera fue víctima de una campaña "antirracista" por parte del movimiento Black Lives Matter, por la cual acusaban a Lacasa de que la marca Conguitos y su emblemática ilustración eran racistas. La compañía se vio entonces a aclarar que su producto son cacahuetes, y no personas. Y, además, estos dulces terminaron recibiendo un masivo apoyo popular, protagonizando incluso una tendencia en redes sociales por la que miles de usuarios se mostraban comprando Conguitos.