El vídeo de la vergüenza del militante de Podemos castigado por Colau: "Vividores. Sinvergüenzas"

El calvario de Josep Jané sigue sin respuesta por parte del Ayuntamiento de Ada Colau y su desesperación ha llevado a este militante de Podemos, que vive en la calle mientras su vivienda, lo único que le queda, está inquiokupada; a amenazar a la alcaldesa en funciones con la organización de una huelga general de la pobreza a las puertas de la sede de los Comunes en Barcelona.

Su dramática historia ya ha sido denunciada a nuestro diario donde Josep Jané ha narrado cómo, tras perder su empresa y una vez finalizado el contrato de alquiler con su inquilina, le solicitó que abandonara la vivienda para poder volver a tener un techo bajo el que vivir. Fue entonces cuando la inquiokupa no solo dejó de pagar el alquiler, sino que además no abandonó el piso obligando a Jané a meter sus pocas pertenencias en un coche donde a día de hoy malvive enfermo, prácticamente sin ingresos y con 60 años de edad.

Denuncia el abandono de los Servicios Sociales

Pensando en el amparo de aquellos políticos a los que siempre dice haber dado su voto, Jané buscó ayuda en el Ayuntamiento de Esparraguera donde está sita su vivienda. Se puso en manos del concejal de Servicios Sociales del consistorio que milita en el partido de Los Comunes de Ada Colau. Asegura que tiene por escrito su compromiso de buscar una alternativa habitacional a la mujer que okupa su vivienda para que pudiera recuperar su casa, pero ese compromiso, denuncia, nunca se ha materializado.

Así lo denuncia ahora en un vídeo que ha colgado en las redes sociales en el que Jané acusa a los Servicios Sociales de Esparraguera de maniobrar a su espalda para conseguir un alquiler social a esta okupa a costa de que él pierda su vivienda.

Una maniobra que orquestan, dice, después de que hayan llevado su caso a la Mesa de Emergencias de Cataluña que ha decidido no concederle una vivienda social a la vista de que aún tiene una en propiedad. Lo que no ha valorado este organismo, dice, es que esa vivienda está a la espera de ser subastada por el banco dado que no puede afrontar la hipoteca al encontrarse en una situación de riesgo extremo de pobreza. Tampoco ha valorado, añade, que a día de hoy está okupada y no disfruta de la misma.

Por ello denuncia que lo que busca el concejal de Servicios Sociales de Esparraguera es ganar tiempo para que esa vivienda salga a subasta y, una vez que esto ocurra, conseguir un alquiler social de la misma pero no para él, sino para la mujer que la okupa, mientras él se ve obligado a seguir viviendo en su coche. Denuncia también Jané que hasta ahora había recibido alojo por parte de estos Servicios Sociales por lo que ha podido dormir en albergues, pero de nuevo se ve ahora en la calle y no va a quedarse de brazos cruzados ante esta situación límite.

Primera huelga general de la pobreza

Por ello ha dado 5 días a Ada Colau para que atienda su petición y le ayude a recuperar su casa como hacía con aquellos a los que se pretendían desahuciar de sus viviendas cuando formaba parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que utilizó como trampolín para dar el salto a la política.

De lo contrario, Jané amenaza con organizar la primera huelga general de la pobreza en España ante la sede de Los Comunes en Barcelona y también ante la sede de Podemos en Madrid. Porque este llamamiento lo hace extensivo también a Pablo Iglesias al que recuerda que apoyo como militante de Podemos cuando sometió a votación si tanto él como la ministra, Irene Montero, podían seguir en sus cargos institucionales y orgánicos tras la crisis que originó su compra de un chalé en Galapagar por valor de más de 615.000 euros y la firma de una hipoteca de 540.000 euros. "Yo te apoyé entonces", dice en el vídeo Jané, "y tú tienes que ayudarme ahora". En este sentido pide a Pablo Iglesias que interceda por él ante Ada Colau para que le devuelvan su vivienda y realojen a su inquiokupa en las viviendas de alquiler social que regenta el Ayuntamiento de Barcelona.

Lamenta Jané, visiblemente afectado, que ni Iglesias ni Ada Colau hayan luchado por las que, dice, son las dos cuestiones vitales para la ciudadanía: la vivienda y la pobreza. Es por ello por lo que los tacha de "sinvergüenzas" y "trepas", y les acusa de ser una decepción para todos aquellos votantes de izquierdas como él que ahora se sienten desamparados por los suyos.