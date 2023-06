Las ovejas trashumantes atrapadas en Castilla-La Mancha mueren ante la inacción de Page: "Son comida para los cuervos"

Las ovejas trashumantes atrapadas en Castilla-La Mancha por el confinamiento ordenado por García-Page ante los brotes de viruela ovina se empiezan a morir y no precisamente por esta enfermedad, sino por culpa del calor y la sequía a la que se ven condenadas a pesar de estar sanas y de que hace semanas que tendrían que estar de vuelta a sus lugares de origen. Así lo denuncia Isabel Aguilar, la ganadera aragonesa que ya el pasado fin de semana alertaba en Libre Mercado de lo que podría suceder si el Gobierno regional no tomaba cartas en el asunto.

"Estamos fatal. Esto ya es desesperante", asegura mientras nos muestra la imagen con la que amaneció el miércoles: una de sus ovejas y su cordero muertos en medio de una finca seca, sin apenas hierba, y cubiertos de sangre. "Se han convertido en comida para los cuervos", lamenta. Las razones las tiene muy claras: "Se mueren de estar tanto tiempo padeciendo esta injusticia que están haciendo. No se puede tener ganados con tantas cabezas de animales retenidas en un trozo de tierra muy pequeño".

Sin agua y sin hierba

Al igual que otros siete ganaderos trashumantes que suman un total de cerca de 15.000 ovejas, Isabel tenía que haber regresado a su lugar de origen —en este caso, Teruel— el pasado 1 de junio. "Y este año nos hubiéramos ido antes por la sequía", apuntaba hace unos días en LM, lamentando que sus ovejas llevaran meses sin poder comer hierba. Sin embargo, no pueden salir de Castilla-La Mancha. El Ejecutivo regional se escuda en que el confinamiento es un mandato de la Unión Europea, pero los sindicatos desmienten que la directiva sea de obligado cumplimiento y, en todo caso, exigen a Page que les defienda ante las instituciones comunitarias, algo a lo que se comprometió hace mes y medio y no ha hecho.

Lo único que les ha ofrecido hasta ahora es pienso para mitigar las enormes pérdidas a las que se están viendo abocados tras meses alimentando a sus ovejas de forma artificial. "Pero solo nos ha dado para una semana y para que nos callemos la boca", denuncia Isabel, quien ya confesó en LM estar "completamente arruinada" por todos esos gastos, a los que se suma la extensión de los contratos de las fincas donde mantienen a sus animales.

Los argumentos de los afectados

Sonia y sus ovejas, confinadas en Castilla-La Mancha

Lo que reclaman es que se haga valer su condición en Europa: "Lo nuestro es extensivo y en extensivo no se ha dado ni un solo caso". Sus argumentos son los mismos que los de Sonia, otra ganadera trashumante que hace más de dos semanas tenía que haber partido a Teruel y sigue atrapada al igual que Isabel en el municipio de Mestanza, en la provincia de Ciudad Real. Junto a las de su marido, Sonia cuenta con unas 1.400 ovejas, también desesperadas por el confinamiento impuesto por García-Page.

"Nuestros animales están acostumbrados a trashumar, porque es lo que llevan haciendo desde que han nacido. Necesitan salir de aquí, porque no están acostumbrados a este calor y no se adaptan. Y afortunadamente, nuestras ovejas de momento no han empezado a morir, pero es a lo que vamos -lamenta-. Ten en cuenta que en Teruel siempre hay 10 grados menos que aquí y allí ahora tendrían hierba fresca".

Al igual que sus compañeros, esta ganadera tampoco entiende la gestión que Page está haciendo de todo este asunto. "Nuestros animales están sanos y no han tenido contacto alguno con la viruela, porque las ovejas infectadas están a 200 kilómetros. ¿Cómo es posible que nos dejen movernos a Cuenca, donde sí ha habido brotes, y no nos dejen meter a nuestro ganado en un camión y llevárnoslo directamente a Teruel? —se pregunta indignada—. Allí nos han dicho que sí podemos subir, tenemos nuestras fincas y ya hay un protocolo preparado".

Ganaderos arruinados y ovejas "desquiciadas"

Mientras tanto, el bloqueo al que les está sometiendo el Gobierno de Castilla-La Mancha no solo está afectando a sus animales, sino también a sus bolsillos. "Tenemos que pagar las fincas de aquí, las tierras de Teruel que no estamos pastando y, si acaso nos dejan subir, los camiones de ida y vuelta. Pero es que si no nos dejan movernos hasta finales de julio o agosto como todo parece indicar... ¿A qué vamos a ir ya? ¿A comernos el pasto? Porque allí ahora es primavera, pero luego se secará todo igual que aquí cuando venga el calor. Por eso pedimos ir ya, para que nuestras ovejas puedan comerse lo verde".

El sinsentido de la decisión pasa así factura a ganaderos y animales que, como recordaba hace unos días en Libre Mercado Isabel Aguilar, están "desquiciados" sin que a nadie parezca importarle. "El año pasado, después de 25 años dedicados a esto, nos obligaron a mi marido y a mí a hacer un curso de bienestar animal que nos costó 300 euros a cada uno y lo único que aprendimos, porque el profesor no tenía ni idea, es que al ganado no hay que estresarlo. Y digo yo… ¿dónde están ahora los de Bienestar Animal? —se preguntaba la ganadera aragonesa—. Que vengan aquí a ver cómo están mis ovejas, que están desquiciadas porque llevan meses sin comer hierba verde, están hartas del pienso y de todo, y solo quieren salir de aquí. ¿Esto no es estresarlas?".