Rocío Albert, la nueva consejera de Economía que custodiará el liberalismo en Madrid

Rocío Albert López-Ibor es la nueva Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, cosa que es una fantástica noticia, pues Rocío es una excelente gestora, una firme liberal clásica y uno de los mejores economistas españoles de su generación.

Doctora en Economía y Licenciada en Derecho, patrono de Faes, la profesora Albert es el principal y más aventajado discípulo de Francisco Cabrillo, su Maestro, de quien ha aprendido la profesión de manera certera, especializándose en fiscalidad, en mercado laboral y en análisis económico del Derecho y al que ayuda a dirigir el Harvard Seminar of Law and Economics en la prestigiosa universidad de dicho nombre. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid -en servicios especiales- compatibiliza su responsabilidad pública con la docencia en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense, donde los alumnos de 1º de Derecho pueden disfrutar de sus fantásticas clases de Introducción a la Economía.

Como gestora, Rocío conoce la administración de la Comunidad de Madrid al detalle. Fue jefe de gabinete del Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, Fernando Merry del Val, para, posteriormente, pasar a ser Secretaria General del Consejo Económico y Social madrileño. Después, fue nombrada Directora General de Mejora de Calidad de Enseñanza, en la consejería de Educación, cargo desde el que pasó a ser la Viceconsejera de Innovación Tecnológica, primero, y de Economía, después, en la consejería de Economía, Empleo y Hacienda, hasta el puesto que ahora deja de Viceconsejera de Educación, donde fue la mano derecha de Enrique Ossorio en dicha consejería.

Ahora, la Consejera Albert ocupará la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo sucediendo a otro liberal, Javier Fernández-Lasquetty -que retornará, por deseo propio, al sector privado, actividad interrumpida en diciembre de 2018-, donde la nueva consejera continuará y profundizará en la línea de política económica liberal clásica de su predecesor, basada en gasto eficiente y dedicado a lo esencial, cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, impuestos bajos, eliminación de trabas a la actividad y generación de un marco económico óptimo que atraiga inversiones.

Albert, con su experiencia, lo conseguirá a buen seguro, que no quita para que no sea fácil la coyuntura, pues el retorno de las reglas fiscales en 2024, la ralentización de la actividad económica nacional y el entorno económico que planea en el horizonte requerirán un esfuerzo titánico, con un firme control de las cuentas públicas para mantenerse en la estabilidad presupuestaria, pero si alguien puede enfrentarse a esto es, sin dudarlo, ella.

Conozco a Rocío Albert desde hace casi veinte años. Hemos trabajado conjuntamente durante muchos años, muy estrechamente, en la Comunidad de Madrid, en toda la crisis económica anterior, donde hubo muchos momentos muy complicados, con la economía en una fuerte recesión, la tasa de desempleo elevadísima, los ingresos cayendo a plomo y una hostilidad del Gobierno de la nación hacia la Comunidad de Madrid que complicaba la situación. Hemos trabajado muchas horas codo con codo; hemos realizado análisis y papeles; hemos impartido clases en el mismo centro; hemos compartido multitud de anécdotas; y también hemos realizado algún acto de cara al público, como la visita, como viceconsejeros, a una pastelería en la Semana Santa de 2015, donde nos pusieron un delantal y nos enseñaron cómo realizaban torrijas. Además, me honró con ser, junto con Pedro Schwartz y María Blanco, codirectora de mi tesis doctoral.

Rocío es una formidable servidora pública, vocacional, eficiente, con criterio, que trabaja denodadamente. De hecho, su nombramiento es acertado por múltiples razones, que se resumen en el premio que se da al trabajo técnico, que, tras mucho tiempo, por fin se recompensa. Con el nombramiento de Rocío Albert, se rompe el maleficio que hemos sufrido muchos que algunos años estuvimos en responsabilidades técnicas de designación política y que subir ese peldaño parecía estarnos vetado, de manera que no lo conseguimos cuando podría haber sido nuestro momento, hace años, pero que ahora, con el nombramiento de Rocío, no sólo sentimos una inmensa tranquilidad por estar el área económica madrileña en tan buenas manos; no sólo sentimos una gran alegría por la justa recompensa que recibe Rocío Albert; sino que también, unido a todo lo anterior, experimentamos una gran satisfacción porque, por fin, se reconoce ese trabajo técnico de los segundos niveles, motor y sostén, en muchos casos, de sus jefes. Por mi parte, sólo me queda volver a darle la enhorabuena a Rocío Albert, el triunfo y reconocimiento del trabajo bien hecho.