Yolanda Díaz corrige a sus expertos y propone salir antes del trabajo ya el año que viene

Hace menos de una semana Yolanda Díaz anunciaba las conclusiones de sus propios expertos en materia de conciliación laboral y horaria. Todo formaba parte del desarrollo de una futura "Ley de usos del tiempo" que, como analizaba Libre Mercado, supondría un cambio en los horarios de todos los españoles, tanto a nivel laboral como en cuanto al cierre de los comercios o en la programación televisiva, entre otros aspectos.

Además, las recomendaciones de los expertos de Díaz de cara a esta ley incluyeron una reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2026 y hasta las 32 horas en 2032, llegando así en dicho año a la prometida jornada de 4 días.

Pero la líder de Sumar considera ahora que sus propios expertos van demasiado lentos en la ambición de reducir las horas de trabajo, y es por ello que Díaz ha anunciado este viernes que propondrá una ley que establezca, ya desde el año 2024, una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales. De esta forma, y a falta de concretarse los detalles de la propuesta, la ley llevaría a todos los españoles a trabajar obligatoriamente menos horas sin –a priori– perjuicio en el salario recibido.

Y además, Yolanda Díaz pretende continuar en el tiempo con esta senda de reducción de horarios, de forma que la jornada laboral se reduzca progresivamente hasta fijarla en 32 horas. La todavía vicepresidenta ha enfatizado que se trata de una medida "revolucionaria" porque el "tiempo es lo más valioso" para los que no tienen "grandes propiedades ni apellidos importantes".

"Habrá gente que diga que no se puede reducir la jornada laboral sin reducir el salario, que esto es imposible", ha señalado Díaz, pero a continuación ha rebatido que el tiempo de trabajo ha ido "siempre reduciéndose a medida que mejoraba la productividad". Pero es, justamente este hecho, lo que Díaz parece no tener en cuenta a la hora de plantear su propuesta. En primer lugar, porque España no destaca especialmente por una gran productividad laboral. En segundo, porque las peculiaridades y la productividad de cada sector y de cada empresa pueden dar lugar a jornadas laborales más o menos extensas. Y, en tercer término, porque es precisamente este aumento de la productividad lo que ha permitido mejorar los niveles salariales y las condiciones de trabajo, o reducir las horas trabajadas, sin necesidad de imposiciones gubernamentales.

Las horas trabajadas bajan a medida que la productividad crece.

En definitiva, la propuesta de la líder de Sumar pretende empezar la casa por el tejado en materia de horarios laborales. En lugar de centrarse en plantear una genuina reforma que mejore la estructura laboral del país y su competitividad–algo determinante a la hora de posibilitar una reducción de las horas trabajadas– Díaz pretende fiarlo todo al efecto mágico del BOE, imponiendo una reducción de las horas trabajadas que incluso va más allá de las recomendaciones de sus propios expertos. Todo un sinsentido que tiene más que ver con un populismo electoralista ultra intervencionista que con un sesudo análisis de la realidad laboral española.