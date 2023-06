Así quiere Yolanda Díaz cambiar los horarios de los españoles: jornada de 4 días y cerrar antes los comercios

La andadura de Yolanda Díaz en pro de reducir la jornada laboral de los españoles continúa su curso. Hasta el momento todo habían sido declaraciones de intenciones o propuestas sin gran fundamento, principalmente copiadas del partido de Íñigo Errejón. Propuestas que, como ya ha analizado este medio, tienen más de populismo que de sentido económico a nivel teórico y práctico; al menos, si se plantean como una reducción de jornada de carácter obligatorio y sin repercusión en el salario recibido.

Pero la todavía ministra de Trabajo y líder de Sumar quiere, a las puertas de las elecciones, dar un acelerón a su campaña por la reducción de jornada, y por ello ha presentado este viernes las conclusiones emitidas por un informe encargado por la propia ministra a fin de avanzar en la futura puesta en marcha de una "Ley de usos del tiempo".

Entre las principales propuestas del estudio encargado por Trabajo figura una recomendación de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2026 y hasta las 32 horas en 2032, llegando así en dicho año a la prometida jornada de 4 días.

Una de las autoras del informe, la profesora de Derecho Laboral Ana Ginés ha explicado, no obstante, que la reducción de la jornada laboral debe ser "paulatina", así como tener en cuenta las especificidades de cada sector y contar con los incentivos adecuados. Además, los expertos de Díaz proponen que las empresas estén obligadas a informar a los trabajadores de todos los aspectos del trabajo y su jornada, incluso para las personas con "jornadas imprevisibles", para que así sepan cuándo puede la empresa requerir su trabajo y cuándo pueden negarse a ello.

Y, del mismo modo, el estudio aboga por la "compactación" de las jornadas, y para ello pide acortar la hora a la que se termina de trabajar, reducir las interrupciones en la jornada partida o reformar el nocturno para no poder trabajar más de cinco noches consecutivas.

No es la primera vez que la ministra de Trabajo hace uso de la figura de los "expertos" para dar cuerpo a sus propuestas. Y es que este nuevo informe recuerda a las conclusiones emitidas por los "expertos" de Yolanda Díaz en relación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 2023. Aunque en ese caso, la tarea del comité fue incluso más vaga y previsible que la actual, ya que se limitó a calcular cuánto habría que subir el SMI para llegar al nivel que quería Yolanda Díaz, equivalente al 60% del salario medio español.

Sea como fuere, Díaz ha celebrado las conclusiones emitidas en este caso por sus expertos, asegurando que "ha llegado el momento de abordar la Ley de usos del tiempo", y apostando ha apostando por una normativa que permita tener "tiempo para vivir, para pensar, para aburrirse y hacer lo que nos guste". Aunque, quizás, lo que no ha pensado la ministra es que lo que realmente gustaría a los españoles es que su país no figurase como la nación europea con peor situación laboral en lo que se refiere a nivel de desempleo y temporalidad. Una lamentable situación que la líder de Sumar no ha sido capaz de remediar durante la legislatura más allá de sus habituales trampas estadísticas.

Adelantar el prime time televisivo

Además de plantear una reducción de la jornada laboral, el informe encargado por el ministerio de Trabajo incluye un paquete de 100 medidas multisectoriales para cambiar los horarios de los españoles en el ámbito laboral o educativo, así como en los medios de comunicación.

De esta forma, los expertos de Díaz han indicado que es necesario "un nuevo pacto social que permita garantizar el derecho al tiempo a la ciudadanía en la próxima década" bajo los pilares de la eficiencia, la salud, la sostenibilidad o la igualdad de género. Se plantean medidas como las siguientes:

"Promover horarios más racionales en el sector audiovisual", de forma que se adelante la hora punta audiovisual ( el conocido como prime time) para mejorar el descanso de los trabajadores y los espectadores.

Cambiar los horarios comerciales, para evitar que los empleados trabajen hasta tarde. "En Europa y los países del entorno, entre las 17:00 y las 19:00 se cierra el comercio, en España a esa hora se sigue trabajando, tenemos que compactar la pausa del medio día", señalan.

Imponer horarios educativos "más saludables" que permitan "tener más rendimiento académico y que faciliten la conciliación". En este sentido, aseguran que "España es el país de la OCDE que más horas lectivas hace", por lo que se propone que los jóvenes y adolescentes empiecen las clases más tarde y que las escuelas sigan el modelo de centros abiertos, que "es un modelo de éxito en Portugal y Alemania".