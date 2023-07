¿Prohibirán vender o alquilar las casas "ineficientes"? El camino que está marcando Francia

Uno de los grandes objetivos del gran paquete de medidas climáticas europeas es la renovación de edificios: la UE está en plena tramitación de la denominada Directiva sobre Eficiencia Energética de Edificios, con objetivos tan ambiciosos como que en 2050 el parque inmobiliario europeo sea cero emisiones. Según los cálculos europeos, los edificios energéticamente ineficientes son responsables del 36% de emisiones de gases de efecto invernadero. Considerando que, según la UE, un 75% de los edificios europeos son considerados "ineficientes", la tarea de rehabilitación que se propone Bruselas en estas décadas es inmensa.

La nueva directiva, que podría aprobarse entre finales de este año y el año que viene, busca impulsar la renovación edificios marcándose varios hitos: los edificios nuevos deberán ser cero emisiones desde 2028 y en cuanto a los ya construidos, deberán obtener la clasificación energética E en 2030 y la D en 2033. Una medida que se suma a la "ola de renovación" que está impulsando la UE a base de subvenciones que empieza ya a reflejarse en los planes de los países miembro: en España, el reciente borrador del PNIEC con los planes energéticos del Gobierno contempla que las viviendas rehabilitadas de aquí a 2030 asciendan a 1.377.000 con la "palanca" de las ayudas europeas.

¿Qué supondrá para el propietario los nuevos objetivos de la futura directiva europea? El documento sólo hace hincapié en el ahorro energético que puede suponer la rehabilitación de una vieja vivienda pero no habla, de momento, de obligaciones. De hecho, en una reciente conferencia, Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea y principal impulsor de la agenda verde se refirió a esta medida y a los recelos que puede despertar:

"No va a ir un inspector de la Comisión a mirar tu casa. No le vamos a decir a la gente que no puede vender su casa si su calificación energética no es lo suficientemente buena. Tengamos los pies en el suelo y miremos lo que van a traer estas medidas: una rebaja de las facturas de la calefacción y electricidad. (…) No convirtamos esto en ‘bueno, esto es una cosa pensada para gente que conduce un Tesla y come tofu’. No, esto es parte de un programa social y va a ayudar a la gente que tiene apuros para pagarsus facturas y les va a proporcionar viviendas más cómodas y sanas".