Los datos oficiales de las bases de cotización de los trabajadores españoles han arrojado un dato revelador del desastre originado en el mercado laboral por la reforma de Yolanda Díaz y por el castigo fiscal impuesto por Pedro Sánchez. Y es que esas bases han confirmado que ya, no es que no suban los sueldos de los empleados fijos a la par que la inflación. Ni tan siquiera que no suban. Es que directamente han bajado con respecto al año anterior.

La base de cotización es la remuneración mensual bruta, un dato que se elabora incluyendo las pagas extra prorrateadas de cada trabajador. Es el salario bruto anual dividido en 12 mensualidades. Esas bases son recopiladas en los archivos oficiales de la Seguridad Social y se convierten en un termómetro perfecto de la marcha de los salarios.

De ese modo, la evolución de estas bases de cotización generan un indicar preciso del salario real que percibe cada cotizante a la Seguridad Social y, por lo tanto, de la cuantía por la que cotiza.

Y las conclusiones de esta base estadística son demoledoras para el Gobierno de Pedro Sánchez porque se ha producido un hecho totalmente extraño. Y es que, no sólo no ha subido con la inflación, sino que, directamente ha bajado para los empleados indefinidos.

Como muestra el gráfico con los datos oficiales, en 2019 esa base de cotización media de los trabajadores indefinidos a tiempo completo era de 2.294,76 euros para los trabajadores indefinidos a tiempo completo. En 2020 se elevó hasta los 2.333,08 euros. Y en 2021 hasta los 2.351,07. Todo ello en periodo de la covid-19. Pero el año 2022 no ha seguido el ritmo pese a haberse abandonado la excepcionalidad de la pandemia. El año 2022 ha marcado una bajada de esas bases de cotización –y, por lo tanto, de los sueldos– hasta los 2.336,31 euros. Porque lo cierto es que la economía estaba totalmente bajo asistencia externa y rescate y, pese a seguir parcialmente así, ha empezado a mostrar la realidad de la gestión del Gobierno. Y, literalmente, eso ha supuesto que se ha producido una rebaja salarial.

Pero, además, lo mismo ha sucedido con aquellos empleados que están a tiempo parcial o como fijos discontinuos. Los indefinidos a tiempo parcial, de hecho, registraron unas bases de 1.203,54 euros en 2021 y en 2022 lo han hecho por 1.151,34 euros. Los fijos discontinuos a tiempo completo han pasado de 1.496,58 euros a 1.404,27 euros en el mismo periodo de tiempo. Y los fijos discontinuos a tiempo parcial han seguido el mismo rumbo pasando de bases de cotización medias de 799,46 a bases de 705,27.

Y, por el contrario, los que han subido sus sueldos han sido los empleados temporales a tiempo completo –desde 1.779,86 euros hasta 2.033,8 euros- y a tiempo parcial –desde 875,5 euros hasta 1.103,86 euros–.

Y todo ello sucede mientras los datos oficiales de empleo certifican otra grave cuestión: que España sigue sin recuperar las horas trabajadas previas al coronavirus. Así, las horas de trabajo en toda España siguen en 8.476 millones trimestrales cuando antes de la pandemia los trabajadores hacíamos un total de 8.554 millones. Un fracaso rotundo tras cuatro años de mandato de Pedro Sánchez.