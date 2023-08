La verdadera "Misión Imposible" de Tom Cruise: salvar su millonaria inversión del fenómeno "Barbenheimer"

Tom Cruise rompió la taquilla el pasado año 2022 con el tremendo éxito cosechado por la esperada secuela de su clásico "Top Gun". Este 2023, el actor y productor de Siracusa buscaba un éxito similar con la nueva entrega de "Misión Imposible", que de hecho constituye el penúltimo largometraje de la saga protagonizada por el agente Ethan Hunt.

Sobre el papel, nadie dudaba del éxito del séptimo capítulo de "Misión Imposible". Llevar el estreno a los meses de verano parecía una apuesta inteligente. La industria sabe que, en los meses de calor, la concurrencia a las salas va a menos, de modo que las películas estrenadas en estas fechas suelen ser proyectos de menor importancia. Posicionando un gran estreno como "Misión Imposible" en julio, la distribuidora parecía convertirse en la gran atracción estival.

La apuesta ya había funcionado a las mil maravillas en 2018, cuando la anterior entrega de la película salió al mercado en el séptimo mes del año. Las cifras del estreno fueron magníficas: con un presupuesto de 178 millones de dólares, la recaudación obtenida se disparó hasta los 792 millones. Sin embargo, la fórmula no ha funcionado de igual forma en 2023 debido al inesperado fenómeno "Barbenheimer".

A estas alturas, ningún lector se sorprenderá al conocer el tirón taquillero de "Barbie" y "Oppenheimer". El largometraje basado en la muñeca de Mattel costó 145 millones de dólares, pero ha recaudado más de 810 millones hasta la fecha. La clave del éxito del largometraje ha sido una original campaña de márketing y publicidad que ha sumado otros 150 millones al presupuesto del film, pero ha disparado la expectación por el film. Warner Bros. esperaba hacer 75 millones de taquilla en el primer fin de semana de proyecciones de "Barbie", pero el dato final resultó ser de más de 160 millones.

De igual forma, el biopic del físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer ha logrado cifras de público que doblan las previsiones del mercado. Así, aunque se anticipaba un estreno fuerte, en el entorno de los 40 millones de dólares de facturación, las ventas de la primera semana se dispararon hasta los 80 millones. Desde entonces, la taquilla de "Oppenheimer" ha crecido hasta situarse por encima de los 400 millones.

La fortísima competencia inducida por ambos estrenos ha limitado el éxito del largometraje de Tom Cruise. En cualquier caso, "Misión Imposible" acumula una recaudación de más de 450 millones de dólares, con 142 millones de ventas en los cines de Estados Unidos y 309 millones en las salas de otros países. España aporta 4 millones a esta cifra.

Aunque estos datos no son malos, pero pierden brillo frente a un presupuesto de 290 millones. Además, es importante recordar que la idea original de Cruise era limitar a 210 millones el coste de producción del largometraje. Todo esto cambió a raíz de la pandemia del coronavirus, que hizo que los gastos del proyecto se disparasen.

De modo que la millonaria inversión acometida por Paramount para financiar la penúltima entrega de la saga del espía Ethan Hunt no ha salido tan rentable como cabía esperar. Las cifras de público son correctas, sobre todo ante la intensa competencia que han supuesto los inesperados "taquillazos" "Barbie" y "Oppenheimer", pero el elevado presupuesto del largometraje ha hecho que la inversión no sea tan rentable como todos esperaban.

