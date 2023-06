La ruina del cine español: recibe más subvenciones que lo que recauda en taquilla

Con el adelanto de las elecciones generales se abre un nuevo periodo electoral en el que los partidos políticos tratarán de usar todas las armas ideológicas a su disposición para mantenerse y/o intentar conseguir el poder, siendo una de las armas predilectas de la izquierda el cine español. Así pues, ya hemos visto como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha usado al cine como reclamo para captar votos con el bono para que los mayores de 65 años puedan ir al cine los martes por sólo dos euros. Desde hace décadas, la industria cinematográfica siempre ha dado su apoyo a los partidos políticos encuadrados en la izquierda, ya sea el PSOE, Izquierda Unida o en los últimos años Podemos, y se ha mostrado radicalmente en contra de todo lo que consideran derecha o "ultra-derecha" (entrando en estos términos tanto PP, Vox como Ciudadanos).

El cine es un sector que está fuertemente politizado hacia la izquierda y es lo que hace que genere tanta controversia entre la opinión pública, donde una parte de esta llega a considerar a la industria del cine español como un sector "que vive de las subvenciones", mientras que para muchas personas de izquierdas el cine español sería una herramienta cultural fundamental y que habría que preservar a cualquier precio, aunque estos últimos niegan que el cine español viva de las subvenciones y tachan de bulo tales afirmaciones. Pero ¿es verdad que la industria del cine sobrevive gracias a las ayudas del Estado español?

Para responder a esta pregunta simplemente tenemos que, por un lado, acudir a los datos de los Presupuestos Generales del Estado de cada año, y comprobar la partida presupuestaria que recibe el nombre de "Programa de Cinematografía" para ver cuánto es lo que recibe este sector en concepto de ayuda económica para llevar a cabo su actividad. Y, por otro lado, tenemos que observar cual ha sido la recaudación de la industria del cine en cada año, de esta manera tendremos tanto lo que reciben en ayudas económicas como lo que ellos mismos son capaces de generar por su propia cuenta. Así pues, ¿Qué resultado obtenemos? Observemos el siguiente gráfico y obtendremos la respuesta:

De esta manera, podemos ver como la industria del cine lleva tres años seguidos ingresando más por ayudas a su actividad que por la recaudación obtenida en los cines. Así pues, la recaudación del cine en el año 2020 fue de 43 millones de euros, al tiempo que recibió 85,68 millones de euros en ayudas estatales, en el año 2021 la recaudación fue de 42,3 millones de euros mientras que fue subvencionado con otros 86 millones de euros, y en el año 2022 la recaudación alcanzó los 82,7 millones de euros mientras que recibió ayudas de hasta 97 millones de euros. En el presente año la industria de la cinematografía en España ha recibido 167 millones de euros en ayudas, alcanzando su máximo histórico. A todo esto, no hay que olvidar la bajada del IVA cultural al cine que pasó del 21% al 10% en el año 2018, que no deja de ser otra ayuda a la industria cinematográfica.

Como hemos podido comprobar, no sólo es que el cine español no devuelva al Estado la misma cantidad que recibe de él, sino que ni siquiera son capaces de conseguir una facturación que se acerque a lo que ellos han recibido en ayudas económicas, una situación que va camino de ser la tónica habitual en los últimos cuatro años. Visto lo visto, no deja de ser sorprendente que se siga subvencionando y privilegiando a un sector que, año tras año, le cuesta el dinero a los españoles. Unos ciudadanos que, a pesar de no estar especialmente interesados en el cine español ya que la asistencia a los cines para ver películas nacionales así lo atestigua, están financiando a actores y directores millonarios que insultan y/o desprecian a todo aquel que no sea de izquierdas, ejemplo de esto son los actores Eduardo Casanova o Carlos Bardem, que han llegado a declarar que no desean que los votantes de Vox vean sus películas o que ellos son "moralmente superiores" a cualquier persona de derechas.

En definitiva, una vez hemos comprobado como la industria del cine en España no logra ni siquiera igualar en recaudación al montante que recibe en ayudas, es razonable pensar que el cine español ha asumido el papel de brazo propagandístico de la izquierda para poder sobrevivir. Este sector no deja de ser un arma de propaganda política que contribuye a permear en la sociedad un conjunto de ideas que beneficia a quienes más dádivas les otorgan, y estos no dejan de ser los partidos de izquierdas. De otra manera es difícil entender la ayuda sistemática a una industria que no es capaz de sostenerse por sus propios medios y que necesita que el Estado español esté continuamente regándole con subvenciones para no desaparecer.