Clauser afirma: "El cambio climático no causa eventos climáticos extremos. La verdad real es políticamente incorrecta"

El Premio Nobel de Física Dr. John F. Clauser, como ya informó Libertad Digital, es uno de los 1609 científicos firmantes de la Declaración Climática Mundial, que, bajo el título "No hay emergencia climática", Cuestiona las creencias comunes del ecologismo al poner en duda las graves catástrofes naturales atribuidas al calentamiento global provocado por las emisiones de CO2 humanas.

El Dr. John F. Clauser, nació en 1942 en California, se graduó en Física en 1964 y se doctoró en física en 1969 de la Universidad de Columbia. A lo largo de su carrera, trabajó en diversas instituciones científicas y es un distinguido físico estadounidense que ganó por sus notables contribuciones a la física cuántica, en el año 2010 el premio Wolf de Física y, el Premio Nobel de Física en 2022.

En julio de 2023 en Seúl, Corea del Sur, durante su intervención en Quantum Korea 2023, una conferencia internacional que se centra en las tendencias globales de las innovaciones en los ecosistemas cuánticos, el distinguido Premio Nobel, el Dr. Clauser, planteó interrogantes sobre la autenticidad del cambio climático y de la ciencia actual, "El mundo actual que observo está literalmente inundado, saturado, con pseudociencia, con mala ciencia, con desinformación científica y desinformación ".

Continúo haciendo una reflexión muy interesante que nos lleva a plantearnos ¿dónde está la ciencia posicionada actualmente?, "el cambio climático no es una crisis. La verdad real podría ser encontrada si y sólo si aprendes a reconocer y usar la buena ciencia. Es especialmente cierto cuando la verdad real es políticamente incorrecta y no refleja objetivos políticos, comerciales o deseos de los líderes. Incluso la comunidad científica a veces puede diluirse por la pseudociencia. Recuerda, si quieres que la pseudociencia sea verdadera, simplemente dale vueltas y se convierte en verdad." Y concluyó manifestando que, "puedo decir con confianza que no hay una crisis climática real y que el cambio climático no causa eventos climáticos extremos".

Tras manifestar su opinión respecto al cambio climático durante esta conferencia Corea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) canceló abruptamente una conferencia programada de Clauser sobre modelos climáticos.

Nuevos modelos de cambios climáticos que el Dr. Clauser ha desarrollado destacando un proceso crucial que los modelos previos, en los que se basan los defensores del cambio climático, pasan por alto: la influencia de las nubes en el equilibrio térmico de la Tierra. Estas nubes reflejan la luz solar, regulando la temperatura terrestre de manera significativa. La cantidad de nubes está vinculada a la cantidad de luz solar que llega a la superficie y afecta la formación de más nubes. Este proceso actúa como un termostato natural que estabiliza la temperatura de la Tierra.

Según este enfoque, los cambios en el dióxido de carbono atmosférico (CO2) tienen un impacto mucho menor en la temperatura en comparación con la influencia de las nubes. A pesar de esto, los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Academia Nacional de Ciencias reconocen que la mayor incertidumbre en las predicciones climáticas proviene de los efectos de las nubes, aunque aún no se ha abordado completamente esta cuestión.

En la sociedad actual, la ciencia se convierte en un "comodín" utilizado para otorgar credibilidad y respaldo a determinadas políticas o agendas, lo hemos visto durante la pandemia de la COVID-19, los famosos inexistentes "comités de expertos" del Gobierno, y lo vemos cada día con respecto a las medidas adoptadas por los Gobiernos y la Unión Europea en relación al "Cambio Climático". Los resultados científicos se interpretan selectivamente para respaldar una posición particular, a menudo motivada por intereses políticos o económicos. Pero como dice el Premio Nobel Dr. Clauser, "La verdad real no es maleable. Sólo se puede encontrar haciendo observaciones cuidadosas. Las leyes bien probadas de la física y los datos observacionales son guías importantes para permitirle distinguir la verdad de la percepción de la verdad."

Según el Dr. Clauser "La buena ciencia siempre se basa en buenos experimentos. Las buenas observaciones siempre anulan la teoría puramente especulativa. Los experimentos descuidados, por otro lado, son frecuentemente contraproducentes y proporcionan desinformación científica.". Cada vez más son las voces que se alzan en la comunidad científica para que la ciencia se base en la verdad y no en consensos basados en modelos predictivos, porque basar la ciencia en "consensos" y no en datos rigurosos, cambia la esencia misma de la disciplina, alejándola de su enfoque en la evidencia empírica y rigurosa. Pero como dice el Premio Nobel Dr. Clauser "Cuidado. Si estás haciendo buena ciencia, puede llevarte a áreas políticamente incorrectas."

¿Quién es el Premio Nobel John F. Clauser?

El Dr. John F. Clauser, nacido en 1942, es un destacado físico teórico y experimental estadounidense reconocido por sus valiosas contribuciones a los principios fundamentales de la mecánica cuántica. En el año 2022, fue honrado con el Premio Nobel de Física, por sus notables contribuciones a la física cuántica, compartiéndolo con el Dr. Alain Aspect y el Dr. Anton Zeilinger "por sus experimentos pioneros con fotones entrelazados, que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y desempeñaron un papel fundamental en el avance de la ciencia de la información cuántica".

El Dr. Clauser es conocido por su experimento pionero en 1972 que marcó la primera observación experimental de una violación de una desigualdad de Bell, demostrando el entrelazamiento cuántico de fotones. En 1974, estableció restricciones para las teorías locales realistas y realizó observaciones clave sobre la luz. Su trabajo revolucionó la mecánica cuántica. De manera simplificada, imagina que tienes dos fotones, pequeñas partículas de luz, que están entrelazados. Esto significa que están conectados de una manera especial, de modo que lo que le sucede a uno afecta instantáneamente al otro, sin importar cuán lejos estén el uno del otro.

Los físicos, como John F. Clauser, querían comprobar si esta conexión especial entre los fotones realmente existía. Utilizaron una desigualdad matemática llamada "desigualdad de Bell" para verificarlo. La desigualdad de Bell es como una regla que establece ciertos límites para cómo deberían comportarse los fotones si no están entrelazados.

Lo que el Dr. Clauser y otros científicos hicieron fue realizar experimentos con estos fotones entrelazados y demostraron que los fotones estaban rompiendo las reglas de la desigualdad de Bell, se salían de los límites. Esto fue una "violación" de esa regla, y demostró que los fotones estaban realmente entrelazados, lo que es una propiedad muy especial de la mecánica cuántica, la ciencia de lo muy pequeño. Esta demostración de entrelazamiento cuántico fue un avance importante en nuestra comprensión de cómo funciona el mundo a nivel subatómico.

Además de ganar el Premio Nobel, el Dr. Clauser también había recibido el Premio Wolf de Física en 2010 por ""por sus contribuciones conceptuales y experimentales fundamentales a los fundamentos de la física cuántica, específicamente una serie cada vez más sofisticada de pruebas de las desigualdades de Bell o extensiones de ellas de usar estados cuánticos entrelazados"."

El legado del Dr. Clauser perdurará a lo largo de la historia en la comprensión fundamental de las partículas en el mundo cuántico y la tecnología cuántica.

Pero el Dr. Clauser a lo largo de estos años ha realizado una gran labor investigadora, como así lo refleja en su web donde indica que el Dr. Clauser, es ampliamente conocido por sus contribuciones a los fundamentos de la mecánica cuántica, en particular por la desigualdad Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH), por la primera prueba experimental de que el entrelazamiento cuántico no local es real (Freedman-Clauser), y por la formulación de la teoría del realismo local (Clauser-Horne).

El experimento de Freedman-Clauser de 1972, junto con la predicción CHSH de 1969, posee una importancia excepcional. Ha sido repetido extensamente en laboratorios de todo el mundo, incluso en programas de pregrado, convirtiéndose en un pilar de la mecánica cuántica, comparable al rol del experimento de Michelson-Morley en la relatividad especial.