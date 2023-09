Las consultoras han empezado a recibir ya la petición de informes de sus clientes sobre el enrevesado y amenazante panorama político de España. Y las conclusiones que reciben los que deberían ser potenciales inversores no son precisamente optimistas: descuentan la cesión de Sánchez al separatismo, al menos, con la amnistía y una dura legislatura de recortes y pérdida de poder adquisitivo.

No son buenas expectativas las que barajan las consultoras de cara a la nueva legislatura. La debilidad del PSOE frente al separatismo y el comunismo, el fuerte endeudamiento, el debilitamiento del consumo y la brutal carga de gravámenes fiscales marcan los análisis.

Son muchos los consultores que tras el anonimato confirman este análisis a Libertad Digital. Pero una de estas consultoras, Freemarket, se ha atrevido a ponerlo negro sobre blanco. Y el resumen de su informe es altamente pesimista.

"El curso político se ha abierto con las consultas realizadas por el Rey con los distintos grupos parlamentarios para formar gobierno. El primer intento de investidura se ha encargado a Alberto Núñez Feijóo como líder de la formación ganadora de los comicios del pasado 23-J. Con 137 escaños está muy lejos de la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera vuelta y parece bastante improbable que logre sumar los apoyos precisos para lograrlo en la segunda". Y ello abre las puertas, "a una reedición de la coalición que ha gobernado España durante los últimos cinco años y, obviamente, caso de no llevarse a cabo a una repetición de las elecciones", afirma el estudio.

Por lo que respecta a Junts, el estudio destaca que el "factor determinante de su apoyo a una investidura de Sánchez es la amnistía. El resto de las cuestiones, por ejemplo, la quita de la deuda catalana o una consulta sobre la autodeterminación, son importantes, pero no decisivas en estos momentos". Todo ello porque "Puigdemont comienza a percibir los problemas para su partido y para su futuro de que su "exilio" se prolongue de manera indefinida y quiere estar en condiciones de concurrir como candidato a las autonómicas catalanas. Este es su principal objetivo […]".

"Puigdemont considera que será Junts frente a ERC quien pueda capitalizar ese pacto y recuperar la hegemonía en el espacio soberanista. La opción de no pactar con los socialistas e ir a elecciones generales nuevas no lograría algo básico: su amnistía con lo cual no podría jugar papel relevante alguno en los procesos electorales venideros", explica el informe.

Escenario económico

¿Y cómo será ese legislatura? La consultora destaca que "el Gabinete se encontrará con un escenario económico con una trayectoria declinante y difícil de abordar"; que "los efectos contractivos de la política monetaria, que tardan en sentirse de manera plena entre 12 y 18 meses después de introducirse, van a golpear de manera clara la demanda interna"; que "en paralelo, la UE va a obligar a desplegar una estrategia de reducción del déficit que forzará al Gobierno a actuar lo que le creará problemas dentro de la coalición"; y que "desde esta óptica [del Gobierno de Sánchez], su opción será proceder a nuevas subidas impositivas que si recaen sólo sobre las rentas altas tendrán escasa capacidad recaudatoria, si gravan más a las clases medias deprimirán más el consumo y la inversión y, si recaen sobre las empresas, tendrán consecuencias negativas sobre la actividad".

Agenda ideológica

Por si eso fuera poco, un futuro Gobierno de Sánchez "acentuará su agenda ideológica en la que probablemente encontrará menos resistencia por parte de sus socios no izquierdistas". Y ello, además, "le servirá para mantener activados y movilizados a los colectivos identitarios que le apoyan y que han creído en el mensaje de que la derecha eliminará sus derechos, etc. Esto supone acentuar las políticas de "discriminación positiva" para consolidar parte de su base social".

El análisis es demoledor: "Habrá amnistía y el Tribunal Constitucional respaldará esa medida que no cabe ser recurrida ante ninguna instancia supranacional. La iniciativa se venderá como un medio de pacificar la sociedad catalana y desjudicializar un problema que es "político". En el resto de las demandas planteadas por los nacionalistas e independentistas habrá mucho diálogo y concesiones que se venderán como una forma de eliminar las tensiones territoriales en España".

Duración de la Legislatura

El informe llega a la gran pregunta: "¿Durará la Legislatura? Es difícil preverlo. Si Sánchez es reelegido, sólo puede expulsársele del poder con una moción de censura constructiva en donde vuelve a repetirse el escenario que se ha planteado en la investidura; esto es que el PNV apoyase dicha moción y/o Junts se abstuviese. Para lo primero, el PNV debería liberarse de los temores que ahora le acechan y Junts debería encontrar un pretexto para retirar su apoyo al PSOE, pero dárselo a Feijóo parece una hipótesis imposible".