Más problemas para Evergrande: detienen a varios empleados de su filial de gestión de activos

La burbuja inmobiliaria que se ha desarrollado en China tiene su particular Fannie Mae o Freddie Mac (los gigantes inmobiliarios que pincharon en EEUU al estallar la burbuja inmobiliaria a finales de 2007), en Evergrande. Un gigante con pies de barro que abre esta semana un nuevo frente con la detención de varios empleados de una de sus filiales de gestión patrimonial.

La Policía de Shenzhen (al sureste de China) informó en un comunicado que había detenido a un hombre apellidado Du, y "otros presuntos delincuentes" de la empresa Evergrande Financial Wealth Management.

La pesadilla de este mastodonte inmobiliario comenzó en diciembre de 2020, cuando los estragos del covid no habían terminado aún. La empresa incumplía el pago de un bono nominado en dólares levantando todas las alarmas. Meses después se desplomaba en la bolsa de Hong Kong perdiendo más de un 90% y siendo suspendida de cotización.

No fue hasta marzo de 2022 cuando anunció un plan de reestructuración de su deuda extranjera, sin embargo los acreedores recelaban y no daban su apoyo para permitir la reestructuración. No lo consiguió hasta el verano de ese año.

Pero ni siquiera este acuerdo ha logrado enderezar la maltrecha situación financiera de Evergrande que en agosto de este 2023 se veía obligada a acogerse a la ley de bancarrotas de EEUU, acogiéndose al capítulo 15, reservado para suspensiones de pagos internacionales.

Ahora, la compañía se enfrenta a un nuevo escándalo, esta vez de índole delincuencial. Pese a que las autoridades todavía no han detallado el número total de detenidos, la fecha de su arresto o la naturaleza de los crímenes de los que son sospechosos, pidieron en el comunicado la colaboración de los ciudadanos para informar de casos de fraude.

Evergrande arrastra una fuerte deuda de más de 300 millones de euros. Y sigue engordando. Este primer semestre sólo ha logrado reducir su deuda interanual a la mitad, de modo que sólo perderá unos 33.012 millones de yuanes (4.191 millones de euros).

En cualquier caso, la posición de Evergrande no es aislada. Muchas inmobiliarias chinas han empeorado después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciase restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que, como Evergrande, habían acumulado un alto nivel de deuda apoyando durante años su crecimiento en agresivas políticas de apalancamiento.